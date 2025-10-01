Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Ender si recherà da Zerrin alla quale dirà che divorzierà da Alihan se le venderà le sue quote aziendali. La donna riuscirà nel suo intento mentre il suo ex marito sarà all'oscuro della sua nuova macchinazione.

Alihan deciso a divorziare da Ender

Le anticipazioni rivelano che Alihan apprenderà che sua madre non era stata l'amante di Halit ma del suo defunto socio Tuncer. Il giovane cercherà di avvicinarsi a Zeynep e avviare subito le pratiche del divorzio da Ender, che però si opporrà con tutte le forze.

La donna approfitterà di una sbronza del marito per fargli credere che abbiano consumato il matrimonio dopo avergli fatto vedere delle foto. Tali scatti finiranno nelle mani di Yildiz, che spiffererà tutto a Zeynep. Quest'ultima delusa chiederà a Dundar di diventare suo marito. L'uomo accetterà la proposta anche se sarà consapevole che la compagna ama ancora Alihan.

Ender chiede a Zerrin le sue quote aziendali per separarsi da Alihan

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Ender capirà che può avere dei vantaggi dal divorzio con Alinan anche se prima dovrà vedersela con Zerrin. La donna farà presente alla cognata di essere disposta a lasciare libero suo fratello solo se le darà le quote aziendali.

Ender vorrà diventare l'azionista di maggioranza dell'azienda e spodestare Halit.

Qualche ora dopo, la donna si presenterà nell'ufficio di Alihan, intenzionata ad accettare il divorzio. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Zerrin ha venduto le proprie azioni a Ender. Alihan apparirà soddisfatto del patto, all'oscuro della nuova macchinazione della donna. L'uomo chiamerà l'avvocato per far firmare le carte del divorzio a Ender. Una volta tornato libero, Alihan cercherà di rientrare nelle grazie di Zeynep, prossima alle nozze con Dundar. Allo stesso tempo, Ender avrà un nuovo asso nella manica nella sua guerra contro Halit.

Yildiz ha avuto una brutta discussione con Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio ottobre su Canale 5, Yildiz ha avuto una accesa lite con Halit.

La ragazza ha criticato aspramente i nuovi amici di Erim a causa del loro comportamento maleducato. Yildiz indispettita si è trasferita temporaneamente a Sapanca poiché suo marito non ha preso le sue difese con Erim. La donna è stata raggiunta da Kemal e poi da Halit, che gli ha chiesto di concedergli un'altra chance. Una volta tornata a Istanbul, Yildiz si è recata alla Falkon Airlines dove ha trovato Zeynep nel suo nuovo ufficio da vicedirettrice. Le due donne hanno notato la presenza di Lila, che si è giustificata dicendo di essere lì per incontrare Alihan.