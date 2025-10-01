Dentro e fuori la casa del Grande Fratello si parla molto del rapido avvicinamento tra Benedetta e Giulio, un flirt nato a poche ore dall'inizio della nuova edizione. La possibile coppia, però, non convince Jonas, che in confessionale ha definito falsa e costruita la situazione che si è venuta a creare in questi giorni.

Il feeling che non convince Jonas

Il Grande Fratello è cominciato da pochi giorni, ma tra due concorrenti c'è già stato un avvicinamento piuttosto importante.

A meno di 48 ore di distanza dal loro primo incontro, Benedetta e Giulio si sono lasciati andare a coccole, abbracci, sguardi d'intesa e complimenti reciproci, tant'è che sia dentro che fuori la casa si parla già di flirt.

Il feeling tra i due inquilini, però, non convince una parte del pubblico né un ragazzo che vive con loro da alcuni giorni. Interpellato in confessionale su quello che starebbe nascendo tra Giulio e Benedetta, Jonas ha detto: "Iniziare una cosa del genere dal primo giorno può essere pericoloso. Secondo me è una cosa costruita e falsa, quindi non ha valore".

"Perché dobbiamo far vedere il falso? Siamo qui per mostrare chi siamo davvero", ha concluso il modello senza girarci troppo intorno.

jonas spolverato ha completamente centrato il punto sul dentista e la prosciuttaia bravissimo pic.twitter.com/CrmfuldoZL — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) October 1, 2025

Le opinioni degli spettatori

Il parere di Jonas, sul flirt in corso tra Benedetta e Giulio, sembra coincidere con quello della maggior parte dei fan del Grande Fratello.

"Lui ha centrato il punto sul dentista e la salumiera, bravissimo", "Jonas sarà il personaggio di questa edizione, lo dico oggi che siamo ancora all'inizio", "Quello che ha detto lui, lo pensiamo tutti", "Non a caso è il mio protetto sin dalla presentazione", si legge su X da quando è andato in onda il daytime del reality in cui il modello ha criticato pesantemente la possibile prima coppia della nuova edizione.

Tenerezze dalla prima sera

Benedetta e Giulio si sono conosciuti lunedì scorso, ed è stata Simona Ventura a presentarli davanti alla porta rossa della casa del Grande Fratello.

A poche ore dalla fine della prima puntata, i due hanno cominciato a chiacchierare e a scambiarsi complimenti, come se tra loro ci fosse stato un colpo di fulmine.

Con il passare dei giorni, inoltre, i concorrenti si stanno avvicinando sempre di più anche a livello fisico, tant'è che le telecamere li hanno sorpresi spesso abbracciati sul divano o a letto prima di dormire.

Tra i fan e gli altri inquilini, però, c'è chi pensa che Benedetta e Giulio starebbero facendo tutto questo per assicurarsi spazio in prima serata, magari con qualche clip che racconterà la loro settimana di coccole e altre tenerezze.