In occasione del gioco Obbligo e Verità, Giulio Carotenuto è stato criticato da alcuni suoi compagni d'avventura del Grande Fratello. Nel dettaglio, Anita Mazzotta ha lasciato intendere che il dentista ha solamente illuso Benedetta Stocchi: "Lui è un personaggio". Sulla base di quanto osservato, la ragazza ha sostenuto che persone come Giulio non sono affatto il suo prototipo di uomo ideale.

Anita rifila picche a Giulio

Per ingannare il tempo i concorrenti hanno deciso di giocare a Obbligo e Verità e Simone si è divertito a stuzzicare Giulio Carotenuto: "La donna che vorresti cadesse nel tue grinfie è Anita?".

Il dentista ha cercato di eludere la domanda restando sul vago, ma i concorrenti hanno fatto notare che doveva rispondere con sincerità. Dunque il Giulio ha risposto che Anita potrebbe essere il suo prototipo di donna ideale anche se sarebbe meglio conoscerla lontano dalle telecamere. Dal canto suo Mazzotta ha immediatamente frenato l'entusiasmo del coinquilino: "Mai, né dentro né fuori. Gli voglio bene, ma non c'è nulla".

Successivamente i concorrenti sono andati in giardino e hanno fatto una riflessione sulle parole del medico. Parlando con Benedetta, Simone e Matteo, Anita ha criticato l'atteggiamento di Giulio: "Una persona dopo due giorni non può andare a dormire con una ragazza e poi andare da un'altra a dire di essere invaghito di lei".

La piercer ha precisato che nella casa non vuole intraprendere relazioni perché vuole fare un percorso in solitaria. A quel punto Anita ha aggiunto: "Lui è un personaggio".

il grandissimo palo che ha preso giulio da anita💜 (lei lo odia) pic.twitter.com/jF67PytAfS — cla💌 (@clqstr) October 5, 2025

Giulio criticato dagli altri concorrenti

L'atteggiamento di Giulio è stato criticato anche da Matteo Azzali: "Benedetta è una ragazza di cuore e si è gettata con leggerezza. Lui invece sapeva cosa stava facendo e non va bene illudere le persone in quel modo". Anche Simone crede che il dentista sia una persona molto strategia: "È tutto costruito". Benedetta Stocchi ha precisato che Giulio non ha mai avuto il coraggio di affrontare la situazione: "A lui piacciono tutte".

Anita Mazzotta ha concluso rinnovando le critiche nei confronti di Giulio: "Se anziché Benedetta ci fosse stata un'altra ragazza, lui con quel suo atteggiamento l'avrebbe atterrata".

Che cos'è successo

Dopo essere entrati nella casa del GF, Giulio e Benedetta hanno subito mostrato un certo feeling tanto che i due hanno anche deciso di condividere lo stesso letto.

Successivamente il dentista è sembrato fare un passo indietro per paura che Stocchi si sia avvicinata per strategia. Parlando con Anita, anche Benedetta ha ammesso di non trovare corretti alcuni atteggiamenti del coinquilino: "Tra noi non c'è comunicazione. Questa cosa non mi piace".

Attualmente Benedetta e Giulio si sono distaccati, ma senza mai parlare della loro situazione.