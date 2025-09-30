Martedì 30 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni rivelano che in studio si è verificata una lite tra Isabella e Christian, durante la quale la dama ha dato due schiaffi al cavaliere. È possibile che la scena venga tagliata in fase di montaggio. Gemma, invece, ha versato lacrime per Mario, mentre Federico e Agnese hanno avuto un confronto acceso che ha sancito la fine della loro frequentazione.

Isabella e Christian litigano: parte della scena potrebbe essere tagliata

Mario Lenti ha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con Cinzia e Isabella. Quest’ultima ha rivelato di vedere da circa un mese anche Christian, con il quale ha avuto una discussione riguardo ad alcuni episodi recenti. Durante il confronto, la dama ha dato due schiaffi al cavaliere. È possibile che questa scena venga tagliata in fase di montaggio e, come già accaduto in situazioni simili, i telespettatori potrebbero non assistere al gesto. Dopo la lite, Isabella e Christian hanno deciso di interrompere la loro conoscenza.

Gemma in lacrime per Mario, Agnese e Federico chiudono la conoscenza

Non sono mancate le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che anche durante le riprese del 30 settembre è scoppiata in lacrime per Mario.

Federico Mastrostefano si è, invece, presentato al centro dello studio con Agnese, la quale lo ha accusato di non averle detto fin dall’inizio della loro conoscenza di essere attratto da lei solo a livello mentale e non fisico. A seguito di questo chiarimento, Agnese ha deciso di interrompere la frequentazione con l’ex tronista.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sebastiano e Cinzia hanno avuto un confronto

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Sebastiano è tornato in studio per un confronto con Cinzia. Quest’ultima, durante l’estate, ha effettuato una videochiamata notturna all’ex cavaliere siciliano, avvisandolo che le fosse partita per errore. Questo episodio ha rappresentato un’occasione per i due di risentirsi e organizzare un incontro.

Sebastiano è partito dalla Sicilia per raggiungere Cinzia, che gli ha prenotato una stanza d’albergo dove hanno trascorso momenti di intimità. La redazione non è stata informata dell’incontro, poiché la dama ha omesso di comunicarlo ai collaboratori di Maria De Filippi. Nel frattempo, Gemma ha conosciuto Mario e ne è rimasta piacevolmente colpita, tanto da vivere con lui una prima esterna. Il cavaliere ha iniziato a frequentare anche Magda, ma non ha concesso l’esclusiva a nessuna delle due. Intanto Federico Mastrostefano ha cominciato a conoscere Rosanna, ma tra i due non c’è stato alcun bacio durante la prima serata trascorsa insieme per le vie di Roma.