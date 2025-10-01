Le anticipazioni di Un posto al sole, in relazione alle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Castrese verrà portato di corsa in ospedale dopo essere stato soccorso da suo fratello.

Intanto, Roberto, in carcere, resterà sconvolto dopo aver scoperto che il suo nemico Ludovico è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari.

Castrese, dopo essere stato prontamente soccorso da suo fratello, verrà portato con urgenza in ospedale per essere sottoposto a una serie di controllo medici specifici.

L'atteggiamento di chiusura di Espedito, però, deciso a negare che ci possa essere un reale problema, spingerà Mariella a fare una rivelazione del tutto inaspettata che, forse, l'uomo non è pronto ad affrontare.

Roberto Ferri, dal carcere, scoprirà che Ludovico è riuscito a ottenere gli arresti domiciliari: il piano di Marina Giordano si metterà subito in moto ponendo sotto pressione il giovane Vinicio Gagliotti.

Damiano soffre per Viola, Guido rivuole Mariella al suo fianco

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Riccardo si mostrerà sempre più stressato e provato dalla sua vita lavorativa, ma potrà contare sul pieno supporto da parte di Rossella, che sarà pronta a supportarlo e sostenerlo nel migliore dei modi.

Guido, intanto, cercherà in tutti i modi di convincere Mariella a superare le sue paure e a lasciarsi andare così da poter riprendere ufficialmente in mano le redini del loro rapporto e ricostruire il nido familiare.

Per Damiano, invece, arriverà il momento della resa dei conti dal punto di vista sentimentale: il poliziotto si ritroverà a soffrire per la fine della sua relazione con Viola e non potrà nascondere la sua amarezza per come sono andate le cose.

Anche Rosa dovrà fare una scelta importante dopo che Pino cercherà di riconquistare il suo cuore.

Guido aveva chiuso la storia con Mariella nelle precedenti puntate di Un posto al sole

Nelle puntate precedenti di Upas, era stato Guido a interrompere bruscamente la relazione con Mariella, per viversi la sua nuova storia d'amore con Claudia Costa.

Una scelta che aveva addolorato e spiazzato la donna che, tuttavia, fino all'ultimo aveva cercato di convincere suo marito a non gettare all'aria il loro rapporto, bensì darle un'ulteriore chance.

Guido, però, scelse di andare avanti per la sua strada intenzionato a viversi la sua relazione con Claudia Costa alla luce del sole, incurante della sofferenza di Mariella.