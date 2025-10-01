Notte agitata per Matteo al Grande Fratello: il concorrente, a poco più di 24 ore dall'inizio dell'avventura, ha già minacciato di lasciare il gioco perché infastidito dal comportamento della maggior parte dei coinquilini. Parlando con Francesco, il pugile ha anticipato che la mattina seguente avrebbe parlato con gli autori della possibilità di abbandonare la casa: l'uomo sostiene di non sentirsi a proprio agio tra i cori, gli scherzi e nel mood generale che si respira tra le mura più spiate d'Italia.

Lo sfogo notturno di Matteo

Non sono passati neanche un paio di giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma un concorrente ha già preso in considerazione l'ipotesi di ritirarsi.

Turbato dai cori, dalle urla e dall'atteggiamento ilare della maggior parte dei coinquilini, Matteo ha detto che è pronto ad abbandonare la casa qualora la situazione non dovesse cambiare.

Nella notte il pugile si è sfogato con Francesco, e gli ha confidato che non avrebbe alcun problema a lasciare il gioco in qualsiasi momento: "Sono qui per parlare della mia storia, per provare a essere un esempio. Se questo è il mood, vado via. Me ne vado, davvero".

Il concorrente si è lamentato del caos che regnerebbe tra le mura più spiate d'Italia a qualsiasi ora del giorno, una situazione nella quale non si sentirebbe a proprio agio sia per una questione anagrafica che per il motivo per il quale ha scelto di partecipare al GF.

Matteo: Se questo deve essere il mood io vado a casa...



Ok, però dove pensava di andare, però manco stare al centro benessere o all'ospizio... 'na via di mezzo😂

Poi ora è l'inizio, son ancora gasati, si spegneranno (come sempre...)#GrandeFratello pic.twitter.com/w98iOUGke4 — Violett926 (@violett926) October 1, 2025

Difficoltà di integrarsi nel gruppo

La protesta di Matteo è sembrata un po' esagerata, soprattutto perché il Grande Fratello è cominciato da poco più di un giorno e lui già non sopporta la maggior parte dei coinquilini e il caos che farebbero di giorno e di notte.

"Ma dove pensava di andare?", "Sarebbe giusta una via di mezzo, né l'ospizio né un centro benessere", "Sono tutti gasati perché è l'inizio, è normale", "Si spegneranno, Matteo, non mollare", si legge su X da quando si è saputo che il pugile potrebbe abbandonare il gioco perché non starebbe riuscendo a integrarsi nel gruppo.

Le prime ore all'interno della casa

La sfuriata notturna di Matteo non è stato l'unico momento degno di nota della prima giornata dei concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello.

Verso l'ora di pranzo, infatti, Grazia ha protestato a voce alta per la poca considerazione che alcune coinquiline (soprattutto Donatella e Giulia) avrebbero avuto di lei quando hanno inserito la cipolla in tutte la pietanze che stavano preparando. La giovane si è lamentata in modo piuttosto acceso, ma alla fine ha consigliato alle compagne d'avventura di fare come volevano perché lei si sarebbe adattata alla volontà del gruppo.