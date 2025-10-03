Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 ottobre rivelano che Mariella apparirà sotto una luce nuova. La vigilessa, dopo essersi mostrata a lungo remissiva, si presenterà più decisa e battagliera, determinata a difendere il suo matrimonio. A quanto pare, deciderà di affrontare direttamente la sua rivale Claudia, ma gli esiti di questo confronto potrebbero rivelarsi imprevedibili.

Nel frattempo, sul fronte sentimentale, Damiano continuerà a inseguire Viola, mentre Rosa, divisa tra il suo ex e Pino, riceverà una romantica sorpresa proprio da quest’ultimo.

Infine, brutte notizie per Castrese, che verrà ricoverato d’urgenza dopo un malore.

Mariella perdona Guido ma poi se ne pente

Dopo il ritorno di Guido a Palazzo Palladini, Mariella riprenderà a vedere costantemente suo marito. Tutto sembrerà tornare come un tempo e Mariella deciderà di riaccogliere Guido in casa. Felice che tutto si sia rimesso a posto, andrà al Vulcano insieme a Castrese, ma qui si troverà davanti a una scena che la destabilizzerà profondamente.

Mariella troverà Guido e Claudia seduti insieme. Suo marito terrà teneramente la mano della donna e i due parleranno in modo molto confidenziale. Le anticipazioni rivelano che, in realtà, si limiteranno a parlare da amici, ma per Mariella sarà un duro colpo lo stesso.

Provata da quanto accaduto, prenderà una decisione difficile.

Una proposta sorprendente

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mariella capirà di non potersi più fidare di suo marito come un tempo e, soprattutto, capirà che se vuole stare tranquilla, Claudia deve uscire dalle loro vite. La vigilessa prenderà coraggio e deciderà di affrontare la sua rivale faccia a faccia.

Mariella chiederà a Claudia, in modo gentile ma deciso, di smettere di vedere suo marito per sempre, anche solo come amica. A quanto pare, la donna resterà sorpresa dalla proposta, ma non si sa ancora come risponderà.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 13 al 17 ottobre: Damiano vuole Viola, Castrese sta male

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Castrese non se la passerà affatto bene.

Dovrà sostenere ritmi di lavoro massacranti per rispettare i termini imposti da Vinicio e Gennaro e sentirà sempre più la mancanza di Sasà. Le anticipazioni rivelano che avrà un crollo fisico e mentale e, dopo aver perso i sensi, verrà trasportato da Costabile in ospedale. A quanto pare, non sarà nulla di preoccupante, ma è evidente che l'uomo avrà necessità di rallentare. Nel frattempo, Espedito, accorso al capezzale del figlio, minimizzerà l’accaduto e si avventurerà in un discorso sulla forza della sua famiglia, mentre Mariella, preoccupata per il nipote, coglierà l’occasione e rivelerà all’uomo una scomoda verità.

Damiano inseguirà Viola e cercherà di recuperare il rapporto con lei. Nel frattempo, Pino, per riconquistare il legame con Rosa, le farà una romantica sorpresa. In entrambi i casi, non è chiaro quale sarà l’esito di questi due tentativi amorosi.