Domenica 5 ottobre torna su Canale 5, a partire dalle 14:00, il secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2025. La puntata, registrata giovedì 2 ottobre, vedrà i primi momenti cruciali per la nuova classe di talenti. Tra sfide immediate, classifiche e ospiti speciali, la tensione comincia a salire.

Amici 2025, le anticipazioni della seconda puntata: Cinque allievi a rischio e le prime classifiche

Secondo quanto riportato da SuperGuida TV e Amici News, alcuni allievi sono già finiti sotto esame. Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde dovranno affrontare una sfida per confermare il proprio posto nella scuola.

Frasa e Matilde occupano l’ultima posizione nelle rispettive classifiche di canto e ballo. Inoltre, i compagni di classe hanno dovuto esprimere un voto per decidere chi mandare in sfida: i più votati sono stati Anna, Flavia e Michele. Penelope, però, ha scelto di non partecipare alla votazione.

Sul fronte delle classifiche: Valentina conquista il primo posto tra i cantanti con una toccante versione di 3 minuti dei Negramaro, mentre Emiliano brilla nella categoria danza con una coreografia sulle note di Ultimo, ricevendo una standing ovation e lodi da Kledi e Alessandra Celentano.

Ospiti speciali e giudici esterni

Anche questa settimana il palco di Amici ospiterà volti noti del mondo dello spettacolo.

Per le sfide di ballo torneranno come giudici Garrison Rochelle e Kledi Kadiu, mentre Paola Turci e Ilary Blasi valuteranno le esibizioni canore.

Tra gli ospiti musicali attesi: Gaia, che porterà il suo brano Nuda, e la coppia Sarah Toscano e Mida, che canteranno Semplicemente, tratto dalla colonna sonora della serie Netflix Riv4li.

Ascolti brillanti per la prima puntata

L'appuntamento con Amici non ha deluso le aspettative in termini di ascolti televisivi. La prima puntata, andata in onda la scorsa domenica 28 settembre, che ha visto entrare in studio Giuseppe Giofrè con un regalo speciale per Maria De Filippi, ha tenuto incollati davanti allo schermo 2 milioni e 812 mila spettatori spettatori registrando il 22 % di share.

La venticinquesima edizione del talent show ha visto il ritorno in cattedra, dopo quattro anni di assenza, dell'insegnante di ballo Veronica Peparini. La donna molto apprezzata in queste vesti, proprio nella famosa scuola, ha trovato l'amore. Si tratta del ballerino Andreas Muller con cui è convolata a nozze nei giorni scorsi e da cui ha avuto 2 gemelline.

Confermati i prof degli anni scorsi sia nel canto che nel ballo e dunque il pubblico ha ritrovato per il canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e per il ballo: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.