Ci sono buone notizie per i sostenitori di Silvia e Michele. Le anticipazioni ufficiali delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 ottobre, confermano che Michele rientrerà a Palazzo Palladini insieme a Silvia. La loro partenza, a conti fatti, è servita solo a chiudere la vicenda di Agata, a dare a Guido la possibilità di vivere a Palazzo Palladini e a riportare in primo piano la questione del programma radiofonico.

Elena deve scegliere chi affiancherà Michele

Nelle prossime puntate Michele farà ritorno a Napoli con Silvia e questo rientro riaccenderà alcune questioni rimaste in sospeso.

Elena dovrà decidere chi tra Micaela e Manuela affiancherà il giornalista nel programma radiofonico.

Le due gemelle, insieme, risultano troppo simili per condurre la trasmissione con la giusta dinamica, quindi solo una di loro potrà ottenere il ruolo. Non è però da escludere un colpo di scena, come una possibile conduzione a tre con Michele e le due sorelle, anche se per ora non co sono notizie certe.

Guido torna a casa con Mariella?

Non è ancora chiaro se Michele, con il suo ritorno, continuerà a occuparsi dell’affare Gagliotti, ma sembra che la vicenda di Agata sia ormai conclusa. Il suo rientro avrà invece pesanti conseguenze per Guido, che sarà costretto a lasciare l’appartamento. A quel punto dovrà decidere se tornare da Mariella o andare a vivere da Cotugno.

Resta da capire, ovviamente, se la moglie sarà disposta ad accoglierlo di nuovo in casa.

Le ultime anticipazioni rivelano che la Mariella affronterà Claudia e le chiederà di allontanarsi dalle loro vite. Se Claudia dovesse accettare, questo potrebbe essere il passo decisivo che permetterà a Guido e sua moglie di tornare a vivere insieme, anche se non tutto sarà come prima.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre: Roberto ai domiciliari, torna Raffaele

Dopo una notte di passione con Damiano, Rosa sarà assalita da dubbi profondi. Il giorno successivo, Pino, ignaro di quanto accaduto, le offrirà un mazzo di fiori come gesto di pace. Rosa si sentirà tormentata e non riuscirà nemmeno a sostenere lo sguardo del postino.

Con l’avvicinarsi del giorno del processo, Eduardo sarà sempre più teso e faticherà a trattenersi davanti alle provocazioni dei ragazzi del quartiere. Intanto Clara si lascerà prendere dal panico, sempre più scoraggiata.

Nunzio e Rossella vivranno un piccolo successo in ospedale e torneranno a essere affiatati, risvegliando in Nunzio una forte gelosia.

Cotugno imporrà ad Alfredo una punizione severa. Se vorrà ottenere il suo perdono e tornare a palazzo, dovrà sottrarre del cibo a Guido e portarlo con sé. Il povero maggiordomo non saprà come uscirne.

Renato sarà al settimo cielo per il ritorno di Raffaele in guardiola.

Dopo essersi ripreso, Castrese deciderà di riprendersi tutto ciò che i Gagliotti gli hanno tolto.

Roberto Ferri otterrà gli arresti domiciliari, ma per chiudere definitivamente la vicenda sarà costretto ad accettare un patteggiamento e un’ammissione di colpa. L’avvocato Lo Rocca, insieme a Marina e Filippo, cercherà di convincerlo ad accettare l’accordo.

Infine Luca e Giulia affronteranno Gianluca per parlare della sua dipendenza dall’alcol, ma lui li ingannerà minimizzando la situazione.