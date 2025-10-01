Il Grande Fratello è ripartito lunedì 29 settembre su Canale 5, con l’esordio alla conduzione di Simona Ventura e un cast composto interamente da concorrenti “nip”. Tra i nuovi ingressi si è distinta Grazia Kendi, 25 anni, originaria di Grosseto, che con la sua energia ha già attirato l’attenzione del pubblico.

Appena entrata nella casa, Grazia si è dichiarata single, spiegando di aver chiuso sei mesi fa una relazione durata tre anni. “Ero molto innamorata, sognavo di avere un figlio con lui”, ha confidato a Simone De Bianchi e Francesco Rana. La concorrente ha anche parlato di un ex pugliese conosciuto a Malta, con cui aveva convissuto mentre entrambi lavoravano nello stesso ristorante, ma la storia si era conclusa di comune accordo.

Il rumor lanciato da Gabriele Parpiglia

Se nella casa Grazia Kendi si presenta come “cuore libero”, all’esterno emerge invece un’indiscrezione differente. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la concorrente non sarebbe del tutto single. “Chi sarebbe il fortunato? Raul Dumitras”, scrive il giornalista.

Per il pubblico di Temptation Island, Raul è un volto conosciuto: ha preso parte all'edizione del 2024 del reality insieme all’ex fidanzata Martina De Ioannon. Non è chiaro se si tratti di una vera relazione, mantenuta riservata agli autori del Grande Fratello, o soltanto di un flirt senza seguito, ma la voce si è già diffusa rapidamente sui social.

Chi è Grazia Kendi

Oltre all’aspetto sentimentale, Grazia Kendi è una giovane di 25 anni determinata a costruire la propria indipendenza. Nata il 21 maggio 2000, è cresciuta tra Toscana e Lombardia e oggi vive nella zona dell’Argentario, in provincia di Grosseto. Dopo il diploma ha lavorato sia in Italia sia all’estero e attualmente è impegnata in uno stabilimento balneare a Orbetello, dove si occupa dell’organizzazione di eventi e feste.

La sua vita familiare non è stata semplice: i genitori sono separati da circa 15 anni e il rapporto con il padre resta complesso, mentre quello con la madre si è ricostruito col tempo. Molto forte, invece, il legame con la sorella minore, che considera un vero punto di riferimento.

Grazia: 'Sono nata per questa esperienza'

Per Grazia Kendi, partecipare al reality rappresenta un sogno che si realizza. “Sono nata per questa esperienza”, ha dichiarato. Spontanea, ironica e senza filtri, la nuova concorrente si è già fatta notare per una discussione con Donatella Mercoledisanto e Giulia Saponariu, scoppiata per una cipolla.

All’esterno, però, il rumor su un possibile legame con Raul Dumitras rischia di mettere in discussione la sua immagine di “single convinta”.