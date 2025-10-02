Martina De Ioannon è tornata single, e sui social non si sta parlando d'altro che di un suo possibile riavvicinamento con Gianmarco Steri. Tra i fan di Uomini e donne, infatti, c'è chi sostiene che i due ex tronisti si starebbero scambiando dediche su Instagram, e una di queste risalirebbe alla sera in cui si sono incontrati per caso in un locale di Roma. Amedeo Venza, invece, ha raccontato che i due ragazzi si sarebbero sentiti tramite alcune conoscenze che avrebbero in comune.

I post condivisi su Instagram che fanno pensare

Da quando si è saputo che Ciro e Martina non sono più una coppia, molti fan di Uomini e donne sono tornati a sperare in un riavvicinamento tra la ragazza e Gianmarco.

Da diverse ore, inoltre, sul web si parla anche dell'incontro che c'è stato un paio di settimane fa tra De Ioannon e Steri, e che sarebbe una delle cause della rottura tra la giovane e Solimeno.

Secondo rumor tutti da confermare, l'ex corteggiatore avrebbe saputo dello scambio i saluti tra la fidanzata e il barbiere solo grazie alle segnalazioni che circolavano in rete, quindi lei non gli avrebbe detto nulla.

Su X, invece, c'è chi ha portato alla luce un presunto scambio di dediche tra Martina e Gianmarco: dopo la sera in cui si sono incrociati per caso in un locale di Roma, i due hanno postato frasi che alcuni hanno interpretato come un botta e risposta a distanza.

"Tutto questo e ci siamo comunque incontrati", è la riflessione che la 27enne ha pubblicato su TikTok verso la fine di settembre.

"Stai vivendo la vita che volevi o quella che ti fa meno paura?", è il post che il barbiere ha caricato sul suo account di Instagram nello stesso periodo.

mi è stato riportato questo (da un tweet) e questo vi dico (ambasciator non porta pena non prendetevela con me fa semplicemente ridere ok) e pare siano stati fatti dopo la serata saluto pic.twitter.com/zjqUOYHvHe — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 1, 2025

Il video su TikTok e l'indiscrezione di Venza

Di recente, inoltre, Martina ha pubblicato un video su TikTok che in queste ore è tornato in auge perché potrebbe essere un altro riferimento al suo incontro con Gianmarco.

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, con un'amica ha cantato una parte del brano Desolè di Anna e a colpire i fan è il passaggio in cui dice "se ci incontriamo non è una casualità".

De Ioannon e Steri non si sono ancora esposti per commentare le voci che li vorrebbero di nuovo vicini, ma ci ha pensato Amedeo Venza ad aggiungere un dettaglio che potrebbe fare felici i sostenitori di questa "coppia".

"Si sarebbero sentiti tramite persone in comune", ha svelato l'esperto di gossip su Instagram.

Il parere degli utenti di X

La curiosità su quello che starebbe accadendo tra Martina e Gianmarco è molto alta, tant'è che sui social non si parla d'altro da quando lei ha ufficializzato la rottura con Ciro.

"La sera dell'incontro lei mette un video dove dice - se ci incontriamo non è una casualità - vabbè", "Boh", "Ma che sta succedendo?", "Vorrei dire tanto, ma aspetterò", si legge su X sul presunto riavvicinamento tra i due ex tronisti di Uomini e donne.