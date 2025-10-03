In questi giorni è stato pubblicato un nuovo numero di Uomini e donne magazine, e al suo interno si può trovare un'intervista che Gemma Galgani ha concesso a poche settimane dall'inizio della stagione 2025/2026 del programma. La dama ha sorpreso tutti paragonandosi a Barbie soprattutto per la sua capacità di scegliere il look giusto per ogni occasione, e proprio come la popolare bambola spera di incontrare il principe azzurro.

Il parallelo con la bambola più famosa

Anche quest'anno Gemma è nel cast di Uomini e donne, e dalla fine di agosto si è messa alla ricerca dell'amore che insegue da sedici edizioni consecutive del dating-show.

Galgani è incappata in molte delusioni d'amore, ma non ha mai smesso di sperare nel lieto fine che tante altre sue "colleghe" di parterre hanno avuto.

Di recente la dama ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo passato professionale e del lavoro che ha fatto quest'estate per arrotondare (la cameriera in un bar), e ad un certo punto ha paragonato la sua vita a quella della bambola più famosa del mondo.

"Mi sento simile a Barbie soprattutto nella cura dell'outfit, dai tailleur eleganti per gli eventi agli abiti sportivi nei villaggi. La mia preferita era Barbie imprenditrice", ha dichiarato Gemma.

Tornando sul suo sogno di trovare il grande amore, la 75enne ha aggiunto: "Spero di incontrare al più presto un partner, magari come Ken".

L'infatuazione per Mario

All'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, Gemma ha incrociato lo sguardo di Mario e da quel momento ha cominciato a mostrarsi seducente con lui e gelosa delle altre dame.

Nella puntata che è andata in onda il 3 ottobre, ad esempio, Galgani ha reagito male alla notizia che il cavaliere era uscito con Magda e si era scambiato diversi baci con lei.

Gli opinionisti hanno provato a consigliare alla 75enne di farsi da parte perché Lenti non contraccambierebbe il suo interesse, ma lei non ha voluto sentire ragioni.

Nei prossimi giorni verranno trasmesse le registrazioni in cui Gemma piangerà per i "no" che Mario le dirà sia in studio che in esterna, dove ribadirà che per lui c'è solo un'amicizia.

Lacrime per Gemma nelle ultime registrazioni

La frequentazione tra Gemma e Mario subirà una battuta d'arresto in una delle puntate che andranno in onda la prossima settimana (dal 6 al 10 ottobre), ma la dama non si rassegnerà facilmente.

Le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state lunedì e martedì scorso, infatti, svelano che Galgani ha continuato a insistere con il cavaliere chiedendogli un'altra possibilità.

Di fronte ai rifiuti di Lenti, la protagonista di Uomini e donne non ha trattenuto le lacrime, ma la situazione non è cambiata.