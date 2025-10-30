Il 30 ottobre è stata pubblicata l'intervista che Isabella July ha concesso a Lorenzo Pugnaloni dopo l'addio a Uomini e donne. A Casa Lollo, dunque, l'ormai ex dama ha avuto dure parole nei confronti di diversi componenti del parterre: Gemma Galgani è stata definita una buffona poco intelligente, Marina una donna cattiva che urlerebbe come una pazza e Christian un pagliaccio che non cercherebbe davvero l'amore nel programma.

Le stoccate di Isabella nei confronti di Gemma

Sono passati alcuni giorni da quando Isabella ha lasciato Uomini e donne per poter approfondire la conoscenza con un signore che vive nella sua stessa città, ma sul web si parla ancora di lei e degli scontri che ha avuto in studio nell'ultimo periodo.

La dama sembra non avere una bella opinione di alcune ex "colleghe" di parterre, in particolare di quelle con le quali ha litigato in maniera piuttosto accesa in questa stagione del dating-show.

"Gemma l'ho analizzata e ho capito che non è una persona intelligente. Per me ha il cervello di una gallina, Lei è una donna molto sola, quindi quando vede un uomo che le piace si innamora subito. Lei è una grande buffona che fa la solita scenetta da 15 anni. Anche con Mario ha dimostrato che non ha dignità", ha dichiarato l'ex protagonista del trono Over in una recente intervista sul web.

Le frecciatine a Marina

Nel corso della sua avventura a Uomini e donne, Isabella ha avuto da ridire anche con Marina.

"L'anno scorso avevamo un bel rapporto, le sono stata vicina quando ha chiuso con Arcangelo. All'inizio della nuova edizione, però, è cambiata e non mi ha più salutata. La redazione la metteva seduta sempre dietro di me, e un giorno le ho detto che doveva smetterla di urlare come una pazza. Si è offesa, ma è vero che urla come una pazza. Per me lei è una persona cattiva", ha aggiunto l'ex dama del trono Over.

I commenti sui cavalieri Christian e Mario

A qualche settimana dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne, Isabella ha voluto spendere due parole anche per Mario: "Sono uscita una volta sola con lui, ma è una bellissima persona. Mi ha chiesto il numero di telefono in un momento particolare della mia vita, e mi ha fatto piacere accettarlo nonostante la differenza d'età".

Su Christian, con il quale ha avuto una frequentazione importante fino a qualche settimana fa, la dama ha detto: "Io sarei uscita insieme a lui, ma non ha voluto. Ha fatto intendere cose non vere su di me, come quella che ero interessata ai suoi soldi. Lui non sta cercando davvero l'amore nel programma, è lì solo per fare il pagliaccio".

Al momento Isabella si definisce single e concentrata esclusivamente sulle sue attività professionali.