La scelta di Martina De Ioannon di non presentarsi al confronto con Ciro Solimeno a Uomini e donne, ha spinto molti fan a schierarsi dalla parte del ragazzo. La mamma dell'ex tronista è intervenuta sui social per difendere la figlia e per definire l'ex genero un maleducato che avrebbe parlato male della loro famiglia dopo la rottura.

Il motivo dell'assenza in studio

Da giorni in rete si parla insistentemente del fatto che Martina non ha accettato l'ospitata a Uomini e donne per non mancare di rispetto alla sua famiglia, ed è stato Gianmarco a confermare che questo sarebbe l'unico motivo per il quale lei ha detto "no" a Maria De Filippi e alla redazione.

Tra gli spettatori, però, c'è chi non ha creduto a questa giustificazione e ha accusato De Ioannon di non aver avuto il coraggio di confrontarsi con Ciro dopo la rottura.

A prendere le parti della giovane, però, sono stati sia Steri che alcuni suoi parenti, in particolare la mamma che non ha perso l'occasione per attaccare l'ex genero sui social.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, il 30 ottobre ha pubblicato parte di una conversazione che la madre di Martina avrebbe avuto con un'utente dopo la messa in onda dell'ultima puntata del dating-show.

Le dichiarazioni della mamma sui social

"Ma voi credete alle cavolate che racconta Ciro? Lui è un grande maleducato e si vede da come ha trattato mia figlia. Ha parlato male di noi con i gossippari, e non ci stiamo più", ha esordito la signora in quello che dovrebbe essere il suo primo sfogo pubblico su tutta questa vicenda che da giorni è sulla bocca di tutti.

La mamma di Martina ha difeso la figlia anche dall'accusa di Solimeno di volere accanto un uomo facoltoso, una persona che non abbia problemi economici e che possa garantirle un certo stile di vita: "Lavoriamo 18 ore al giorno e nessuno ci ha mai regalato niente".

La felicità di Martina con Gianmarco

Anche se indirettamente, la madre di Martina si è detta contenta delle decisioni che ha preso la figlia ultimamente, da quella di lasciare Ciro a quella di iniziare una frequentazione con Gianmarco.

"Ci interessa solo la sua felicità e ora lei è felice", ha proseguito la signora nella conversazione social che Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato sul suo account di Instagram poche ore fa.

In merito alla scelta della ragazza di non accettare l'invito della redazione di Uomini e donne, sua mamma ha detto: "Non ha bisogno di dire la verità o di spiegare.

La vita darà ragione a chi ce l'ha e farà sapere la verità".

Al momento Martina non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla sua assenza in studio, ma ha risposto con un "esattamente" a chi le ha scritto che non si sarebbe presentata al confronto per sapere che Gianmarco l'avrebbe difesa nel modo giusto.