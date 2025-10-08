Da giorni sul web non si parla d'altro che della rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, un addio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno per la maggior parte dei fan di Uomini e donne. La ragazza si sta esponendo molto sui social sia per lanciare messaggi in codice (si dice a Gianmarco Steri) che per difendersi da chi la addita come unica responsabile della separazione. Su TikTok, infatti, la giovane ha risposto a tono a chi la accusa di aver tradito il fidanzato.

Le ultime dichiarazioni sui social

Martina e Ciro hanno annunciato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto, ma stando agli ultimi accadimenti non sarebbero in buoni rapporti.

Da giorni, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne sta mettendo "mi piace" a commenti contro Solimeno e sta dando ragione a chi lo accuserebbe di lasciar intendere cose non vere.

L'8 ottobre la ragazza è andata contro l'ex fidanzato scrivendo su TikTok che starebbe facendo la vittima pur di attirare i consensi dalla sua parte.

Quando qualcuno le ha fatto notare che Ciro sarebbe in silenzio da quando hanno ufficializzato la loro rottura, Martina ha replicato: "Io non vedo silenzio, ma allusioni a tradimenti mai accaduti per fare vittimismo, però è più facile attaccare me per un TikTok. Buona giornata".

ma quanto stai inviperita?????? incolpare quell’altro di vittimismo quando tu ti stai stracciando le vesti pur di attirare l’attenzione del nano BUFFONAAAAAA pic.twitter.com/MrUiiGy0Tt — giu’ (@itsgiusyyyyy) October 8, 2025

La 27enne si riferirebbe ad alcune canzoni che l'ex avrebbe repostato sui social facendo pensare a un suo possibile tradimento, una cosa che lei ha smentito categoricamente in queste ore.

Il pensiero degli utenti di X

Lo sfogo di Martina contro gli hater non è passato inosservato, anzi ha suscitato le ire di chi è fermamente convinto che Ciro sarebbe dalla parte giusta in tutta questa vicenda.

"Ma perché è così inviperita?", "Incolpa Ciro di vittimismo ma è lei che si sta stracciando le vesti pur di attirare l'attenzione", "Dovrebbe posare il telefono per un po'', "Si sta rivelando per quello che è", "Sta emanando troppa cattiveria", "Ma non si rende conto che sta facendo tutto lei?", "Ciro non la sta calcolando proprio", si legge su X in queste ore.

Dubbi sul legame con Gianmarco

Negli ultimi giorni Martina si è esposta per difendersi dalle critiche, per smentire le voci che la volevano di nuovo vicina al tentatore Carlo e per accusare Ciro di vittimismo, ma non ha detto una parola sull'argomento che interessa di più ai fan di Uomini e donne: il presunto riavvicinamento con Gianmarco.

Da una settimana non si parla d'altro che dei messaggi in codice che i due si starebbero mandando tramite i social (da canzoni che risalgono alla loro conoscenza in tv a emoji identiche postate su Instagram), ma loro continuano a tacere e questo non sta facendo altro che aumentare la curiosità di tutti.