Da giorni molti fan di Uomini e donne si stanno chiedendo perché Maria De Filippi non ha ancora invitato Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri per farli confrontare dopo la fine delle loro relazioni. Stando a quello che si legge sulla pagina Instagram Dariatvgossip, la redazione avrebbe convocato in studio l'ex tronista romana e il ragazzo che ha scelto qualche mese fa: l'ospitata dell'ex coppia potrebbe esserci già in una delle registrazioni in programma la prossima settimana.

L'indiscrezione sul futuro in televisione

Sono passate quasi due settimane da quando Martina e Ciro hanno annunciato la loro rottura, e in questo periodo sui social si è detto e scritto di tutto sull'ormai ex coppia.

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi non ha ancora compreso i motivi dell'addio, e la poca chiarezza dei due ragazzi non sta aiutando in tal senso.

In queste ore sul web si è sparsa una voce che, se confermata, farebbe felici moltissimi spettatori del dating-show condotto da Maria De Filippi.

"Da quanto mi è stato detto (ovviamente non è una notizia certa al cento per cento), sembra che Martina e Ciro sono stati convocati dalla redazione per parlare della rottura. Non so se andranno la prossima settimana o un altro giorno", si legge su Instagram dall'8 ottobre scorso.

Le frecciatine di Martina all'ex fidanzato

Anche se è solo un'indiscrezione da prendere con le pinze, c'è chi è felice di sapere che Martina e Ciro potrebbero essere ospiti di una delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

In questi giorni, infatti, la curiosità dei fan è alle stelle e ad alimentarla sono anche alcune mosse social dell'ex tronista.

Oltre a mettere "mi piace" a diversi commenti in cui si insinua che si starebbe riavvicinando a Gianmarco, di recente De Ioannon ha risposto a tono a chi si sta schierando dalla parte del suo ex fidanzato dopo la rottura.

"Questo è il momento vittima, tutto da copione. Solo così si hanno consensi", ha scritto la giovane per replicare a chi le ha fatto notare che Ciro sarebbe in silenzio da più di una settimana, a differenza sua.

Gli indizi sul rapporto con Gianmarco

Se su Ciro sembra avere molto da dire, è su Gianmarco che Martina non sta rilasciando dichiarazioni "ufficiali" e questo non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere sul loro rapporto.

Da più di una settimana, infatti, si vocifera che i due ex protagonisti di Uomini e donne si starebbero lanciando segnali tramite i social, come per esempio alcune canzoni che starebbero postando e che sarebbero le stesse che facevano da sottofondo musicale alle loro esterne.

La possibile ospitata di Martina e Ciro nel dating-show, potrebbe servire anche per fare chiarezza sui rumor che vorrebbero la ragazza di nuovo vicina a Gianmarco.