Nuh avrà il 40% di possibilità di sopravvivenza all'operazione nelle prossime puntate de La notte nel cuore, ma lui deciderà di sottoporsi all'intervento per rimuovere il tumore al cervello.

Le anticipazioni rivelano che la malattia di Nuh unirà la famiglia, tanto che Esat gli donerà il sangue. Il ragazzo sarà ottimista, ma i medici comunicheranno che i rischi dell'intervento sono molti perché il tumore è posizionato in una zona difficile da trattare.

La malattia di Nuh e la paura di Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che presto si scoprirà cosa causa gli scatti di rabbia di Nuh.

Il ragazzo, infatti si recherà da una psicologa come consigliato da Tahsin, ma la terapia sembrerà non funzionare. La dottoressa suggerirà a Nuh di effettuare una tac per escludere eventuali problemi neurologici. Il ragazzo minimizzerà ed esiterà parecchio, ma alla comparsa di diversi sintomi si deciderà e andrà da un medico. La diagnosi dopo la tac sarà inequivocabile: Nuh ha un tumore al cervello. Ad apprendere la terribile notizia sarà Sevilay che dopo essersi riconciliata con il suo fidanzato risponderà alla telefonata del dottore. Per lei sarà una doccia fredda, ma Nuh continuerà a tranquillizzarla, dicendole che presto risolverà anche questo problema se lei gli starà accanto. Sevilay sarà costretta a promettere a Nuh che non dirà niente a nessuno della sua malattia, ma la situazione precipiterà all'improvviso.

Nuh, infatti, perderà all'improvviso i sensi quando sarà con i suoi familiari e sarà portato urgentemente in ospedale. Sevilay non riuscirà a nascondere a nessuno che la situazione è grave, ma non parlerà di cosa ha Nuh. Al risveglio, il ragazzo proverà a minimizzare, ma non sarà più possibile mentire e dirà a tutti che ha un tumore al cervello. Sumru e Nihayet crolleranno, ma Nuh si mostrerà molto coraggioso e sarà pronto ad affrontare tutto quello che verrà. Sumru avviserà Harika che in quel momento di troverà con Esat. La ragazza e suo fratello andranno in ospedale, riconoscendo che Nuh non ha niente a che vedere con i loro guai. Per la prima volta la famiglia sarà davvero unita senza nessun rancore e Nuh si scuserà con tutti, promettendo che quando sarà guarito non avrà più scatti di rabbia e gelosia.

Sumru e Tahsin di nuovo insieme

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la malattia di Nuh riuscirà ad unire i Sansalan. A parte Hikmet, infatti, tutti saranno in ospedale a fargli forza. IL medico spiegherà che c'è bisogno di sangue e inaspettatamente Esat non si tirerà indietro per fare un prelievo. Il ragazzo donerà il sangue a Nuh e abbraccerà Melek. Questa triste situazione sarà un'occasione anche per Tahsin e Sumru. Quest'ultima, infatti, aveva lasciato il suo compagno per aver dubitato della sua storia con Halil. Dopo aver salutato Nuh in ospedale, però Sumru rivedrà Tahsin e metterà fine alle incomprensioni: "Ti ho perdonato". gli dirà, pronta per un nuovo inizio. L'indomani, il medico spiegherà alla famiglia che il tumore di Nuh è molto aggressivo e in un punto non facile da operare.

Il ragazzo avrà solo il 40% di possibilità di sopravvivere all'intervento, ma Nuh sarà deciso a operarsi.

Gli scatti di rabbia di Nuh

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh ha mostrato una forte gelosia nei confronti di Melek e Sevilay. L'atteggiamento possessivo del ragazzo è sfociato in una forte rabbia che ha messo fine alla sua storia con Sevilay. Tutto è iniziato quando Nuh ha organizzato un weekend romantico e ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Tutto sembrava essere un sogno per i due innamorati che hanno trascorso la notte insieme. L'indomani, però, Nuh si è alzato completamente diverso dalla sera prima e Sevilay gli ha chiesto perché fosse così distante. Solo dopo ore di insistenza Nuh ha detto il motivo della sua rabbia: "Sei stata con Cihan". Sevilay si è sentita umiliata e lo ha lasciato.