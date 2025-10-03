Da giorni sul web non si parla d’altro che della rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, e del presunto riavvicinamento tra lei e Gianmarco Steri. Se i protagonisti di Uomini e donne non hanno ancora rotto il silenzio su tutti questi gossip, Lorenzo Pugnaloni potrebbe aver avallato l’ipotesi secondo cui tra i due ex tronisti starebbe succedendo qualcosa. Il blogger ha parlato di due persone che non si sarebbero mai dimenticate e ha fatto riferimento a un possibile tradimento.

Le parole di Pugnaloni su Instagram

Cosa sta succedendo tra Martina e Gianmarco?

I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando in rete si sono diffuse le prime voci su un incontro casuale che sarebbe tra le cause della rottura tra la ragazza e Ciro.

Il 3 ottobre, Lorenzo Pugnaloni ha attirato l'attenzione dei suoi follower postando una storia in cui fa riferimento a due persone che da giorni sono al centro del gossip per un possibile riavvicinamento, e molti hanno subito pensato a Martina e Gianmarco.

"Sento odore di corna, e non sono quelle di Temptation Island. Di cose me ne arrivano tante tutti i giorni, ma alcune si sono rivelate vere. Mi auguro che non sia una trovata pubblicitaria, perché sarebbe alquanto ridicolo. Sto ricomponendo i pezzi di un puzzle che ho iniziato tempo fa.

Una persona non ha mai dimenticato l'altra, e ho prove tangibilissime. Aspettiamo e vediamo se arriva altro", ha scritto il blogger sul suo account Instagram.

lollo daje che diventiamo (quasi) amici (scherzo) pic.twitter.com/oScqm0Emxe — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 3, 2025

Le ipotesi degli utenti di X

Anche se Pugnaloni non ha fatto nomi, in molti hanno subito collegato le sue parole a quello che è successo tra Martina, Gianmarco e Ciro nell'ultima settimana.

Sempre l'esperto di gossip è stato il primo a riportare la voce secondo la quale Ciro non fosse a conoscenza dell'incontro tra la sua fidanzata e Gianmarco in un locale, e che l'avrebbe scoperto leggendo le segnalazioni che circolavano sui social.

"Chi è che non ha mai dimenticato l’altro Gianmarco o Martina?", "Ovvio che si riferisce a loro", "Non capisco perché hanno fatto il comunicato condiviso", "Perché non parlano? Sono così noiosi", si legge su X.

L'appello a Maria De Filippi

Visto tutto quello che è emerso negli ultimi giorni, molti fan sono convinti che lo studio di Uomini e donne sarebbe il posto giusto per raccontare cos'è successo tra le due ex coppie.

"Urge una puntata in prima serata per un confronto tra Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina. Maria pensaci, ti faremmo fare il 60% di share. Dacci questa gioia", ha commentato un'utente di X dopo aver saputo che ci potrebbe essere davvero un riavvicinamento in corso tra i tronisti dell'ultima edizione del dating show.