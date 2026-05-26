Oggi, 26 maggio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Ciro Solimeno. I fan sanno benissimo che quest'appuntamento è stato registrato due settimane fa, un periodo nel quale il tronista e la corteggiatrice Elisa Leonardi sono stati avvistati più volte a Catania. Stando a quello che si evince dai video che circolano sui social, tra i neo fidanzati procederebbe tutto a gonfie vele.

Il fidanzamento negli studi di Uomini e donne

Dopo due settimane d'attesa, il 26 maggio è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Ciro ha fatto la sua scelta.

All'inizio sono stati mostrati i momenti più belli che il tronista ha vissuto con entrambe le sue pretendenti, poi Maria De Filippi le ha fatte entrare in studio.

Gran parte del tempo a disposizione è stato dedicato alle esterne di un giorno che Solimeno ha fatto con Elisa e Martina, ai commenti dei presenti e alle previsioni su chi avrebbe avuto la meglio tra le due ragazze.

Il lieto fine di Elisa e Ciro

La scelta di Ciro è stata registrata il 12 maggio, quindi esattamente due settimane prima rispetto a quando è stata trasmessa su Canale 5.

Da quindici giorni i fan sanno che il tronista ha preferito Elisa a Martina a conclusione di un percorso di circa quattro mesi.

Quelli che in rete sono stati ribattezzati i Solinardi, dunque, si stanno vivendo lontano dai riflettori da un po' di tempo, ma solo nei prossimi giorni potranno cominciare a pubblicare foto e video di coppia sui social.

Le novità sul legame lontano dalle telecamere

Come vanno le cose tra Elisa e Ciro dopo la scelta? Stando ai video che stanno circolando sui social in questi giorni, i due sarebbero molto affiatati e farebbero fatica a stare lontani.

Prima della messa in onda della scelta, infatti, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne sono stati avvistati insieme a Catania (nel weekend in un bar con gli amici di lei, lunedì scorso al centro commerciale mentre facevano shopping) e c'è chi giura che sarebbero innamoratissimi.

L'ultima coppia che si è formata in quest'edizione del dating-show, dunque, sarebbe più unita che mai anche a dispetto di chi avrebbe preferito vedere Martina accanto a Ciro.