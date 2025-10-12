Pochi giorni fa è stata trasmessa la puntata di Uomini e donne in cui Barbara De Santi ha confermato che non intende tornare con Ruggiero D'Andrea. A distanza di meno di una settimana dal quel momento, il cavaliere ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni e ha criticato aspramente la dama definendola una maestrina classista che parteciperebbe al dating-show solo per un tornaconto economico.

Le frecciatine dopo la rottura

Barbara è tornata a Uomini e donne dopo un'estate molto difficile e soprattutto dopo aver detto addio a Ruggiero, con il quale si era fidanzata la scorsa primavera.

Se in studio il cavaliere è sembrato ancora preso e pronto a ricominciare, è a Casa Lollo che ha fatto dietrofront e ha criticato duramente la dama con la quale ha fatto coppia per alcuni mesi.

"Prende in giro le persone, sta là per un discorso economico perché ha le collaborazioni con i social", ha dichiarato D'Andrea in un'intervista che sarà pubblicata per intero mercoledì 15 ottobre.

I dubbi sull'interesse per Federico

Dopo essersi riaccomodata nel parterre, Barbara ha accettato la corte di Federico e questo ha spiazzato Ruggiero.

"Non rientra proprio nei suoi canoni, anche solo per il linguaggio che usa. Lei fa la maestrina, è classista", ha tuonato il cavaliere sulla dama che è tornata a Uomini e donne dopo la loro rottura.

Probabilmente D'Andrea ha rilasciato queste dichiarazioni prima di aggiornarsi su quello che è successo nelle ultime registrazioni: già da un paio di settimane, infatti, De Santi e Mastrostefano hanno chiuso la loro conoscenza perché si sono accorti di non avere nulla in comune, proprio come ha detto l'ex di lei.

Il confronto in studio dopo l'addio

La storia d'amore tra Barbara e Ruggiero è durata pochi mesi, e a chiuderla è stata la dama nel corso dell'estate.

Come hanno raccontato entrambi negli studi di Uomini e donne, l'incidente che ha avuto la sorella di De Santi ha incrinato il loro rapporto perché D'Andrea non le sarebbe stato vicino come lei avrebbe voluto.

Il cavaliere, però, si è giustificato spiegando che poco tempo fa avrebbe perso due persone care proprio a causa di incidenti, e per questo non se la sarebbe sentita di rivivere quel dolore.

Ruggiero ha fatto mea culpa davanti a tutti, ha ammesso che il suo sentimento nei confronti di Barbara è ancora forte, ma lei non ha voluto sentire ragioni: "Per me è finita", ha ripetuto più volte alla fine del confronto che è andato in onda qualche giorno fa.

Il 13 e il 14 ottobre si registreranno due puntate, e le anticipazioni potrebbero svelare un nuovo interesse da parte di De Santi per uno dei signori che sono seduti di fronte a lei nel parterre.