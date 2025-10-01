Le anticipazioni de nuovi episodi di Un posto al sole, previsti dal 6 al 10 ottobre su Rai 3, rivelano che Roberto Ferri sarà intenzionato a vendicarsi e a farla pagare a coloro che gli stanno facendo del male in carcere.

Il ricco imprenditore si dirà pronto a prendersi la sua rivincita, rendendosi però protagonista di un gesto che si preannuncia pericoloso e inaspettato.

Intanto, Guido e Mariella si mostreranno sempre più vicini e complici come ai vecchi tempi mentre Gianluca comincerà la sua nuova esperienza professionale al Vulcano.

Roberto Ferri si vendica con un gesto pericoloso: anticipazioni Upas 6-10 ottobre

Roberto Ferri si ritroverà ancora costretto a dover pagare la sua pena dietro le sbarre e intanto la situazione in carcere diventerà sempre più insostenibile a causa di un grippo di detenuti che gli stanno rendendo la vita impossibile.

Roberto, però, non avrà intenzione di dargliela per vinta e, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, deciderà di vendicarsi a modo suo.

Ferri sarà intenzionato a farla pagare a queste persone e lo farà rendendosi protagonista di un gesto che si preannuncia inaspettato e al tempo stesso pericoloso, il quale finirà per avere delle conseguenze del tutto inaspettate.

Guido e Mariella sempre più vicini, Gianluca prova a cambiare vita

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, previsti dal 6 al 10 ottobre, inoltre, rivelano che Guido e Mariella si mostreranno sempre più vicini e complici, proprio come accadeva ai vecchi tempi.

Il feeling tra i due sarà speciale, al punto che si ritroveranno a vivere delle situazioni di grande intimità.

Cambiamenti in arrivo anche per Gianluca Palladini, il quale riceverà una proposta importante da parte di Diego e Nunzio: intraprendere un nuovo percorso professionale al Vulcano. Il ragazzo, seppur tormentato dal suo vizio dell'alcol, deciderà di accettare la proposta ma finirà per deludere le aspettative di suo padre Alberto, che avrebbe voluto vederlo svolgere altri tipi di lavori.

Gianluca venne ritrovato in pessime condizioni negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, l'arrivo di Gianluca a Napoli era stato avvolto da un alone di mistero: il ragazzo dopo essere stato brutalmente picchiato, cominciò ad aggirarsi per le strade della città cercando di non farsi riconoscere e stando attenti a evitare occhi amici.

Fu proprio la sua ex fidanzata Rossella a scovare la presenza di Gianluca a Napoli e, dopo averlo visto ridotto in pessime condizioni, scelse di avvicinarsi per cercare di aiutarlo, convincendolo a farsi medicare data la profondità delle ferite riportate sul volto e sul corpo.