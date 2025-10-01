Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un nuovo scontro tra Barbieri e Guarnieri. Nella puntata che andrà in onda venerdì 10 ottobre alle 16 su Rai 1, Marcello e Umberto avranno un acceso confronto al Circolo. Nel frattempo, Concetta riceverà una brutta notizia dalla banca, mentre le Veneri saranno invitate al matrimonio della contessa. Parallelamente, Enrico troverà sempre più difficile convivere con le bugie raccontate a Marta.

Umberto e Marcello hanno un acceso scambio di battute

L’organizzazione del matrimonio di Adelaide continuerà a occupare un ruolo centrale nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore.

L’imminente unione tra la contessa e il suo giovane compagno riporterà a galla vecchie tensioni tra due protagonisti. Guarnieri, infatti, non tollererà più la costante presenza di Barbieri nella vita della cognata, dando origine all’ennesimo scontro. Il confronto avverrà al Circolo, dove Marcello e Umberto si scambieranno battute taglienti. Le anticipazioni non svelano nel dettaglio il contenuto del dialogo tra i due, ma si sa che Umberto è consapevole dell’interesse di Marcello per Rosa. Non è da escludere, quindi, che possa fare qualche riferimento proprio al legame tra il ragazzo e la giornalista. Nel frattempo, in vista delle nozze fissate per sabato 25 ottobre, le Veneri troveranno una piacevole sorpresa nei loro armadietti: l’invito al matrimonio della contessa.

Concetta riceve una notizia negativa dalla banca

Nel frattempo, continuerà a far discutere anche il prossimo trasferimento di Salvatore ed Elvira, decisi a stabilirsi a Sanremo per il bene del piccolo Andrea. Concetta riceverà una comunicazione dalla banca, che le negherà il prestito richiesto. La signora Puglisi informerà quindi suo marito Ciro, e per la coppia sarà un duro colpo scoprire di non poter rilevare le quote del Gran Caffè Amato, non disponendo del capitale necessario per investire nell’attività. Enrico, intanto, sarà sempre più in difficoltà nel dover continuare a mentire a Marta riguardo ai suoi interventi chirurgici. Il dottor Proietti, in accordo con il professor Di Meo e consapevole del problema alla mano di Enrico, ha deciso di affidare le operazioni a un team di colleghi, evitando complicazioni ma facendo credere che sia lui a eseguirle.

Odile, invece, ringrazierà Ettore per la vetrina allestita alla Galleria Milano Moda e per la serata organizzata all’Osservatorio per lei e sua madre Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello deve accompagnare Rosa a Trieste

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Roberto ha comunicato a Marcello di avere un impegno e di non poter accompagnare Rosa a Trieste. Barbieri, non avendo alternative, ha accettato di aiutare la giornalista, accompagnandola fuori città per l’intervista a Margherita Hack. Anche Adelaide era presente all’incontro tra Roberto e Marcello, venendo così a conoscenza dell’impegno del suo compagno previsto per il giorno seguente. Una volta rientrata a casa, la contessa ha rivelato involontariamente l’informazione a Umberto, che ha così scoperto che Rosa e Barbieri sarebbero stati da soli il giorno dopo.