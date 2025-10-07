Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 ottobre, Castrese tenterà di farla finita. L'uomo verrà trovato in fin di vita nei campi da suo fratello Costabile.

Le anticipazioni rivelano che Castrese verrà ricoverato in gravi condizioni. Non appena apprenderanno la notizia, Mariella e Sasà correranno in ospedale. In sala d'attesa, Espedito rifiuterà l'idea che suo figlio possa aver avuto un momento di debolezza e continuerà ad esaltare la sua forza e mascolinità. Ipotizzerà che Castrese abbia solo sbagliato il dosaggio di un farmaco, ma Mariella lo farà tornare alla realtà: nessuno può prendere così tante pillole per sbaglio.

Un'amara sorpresa per Costabile

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che la famiglia Altieri si troverà in seria difficoltà. Tutto avrà inizio quando Costabile, camminando nella sua proprietà, troverà suo fratello Castrese in fin di vita con una boccetta di medicinali in pugno. L'uomo andrà in panico e chiamerà subito i soccorsi temendo il peggio. Castrese sarà ricoverato in gravi condizioni e Costabile provvederà ad avvisare la cugina Mariella che in quel momento si troverà in compagnia di Salvatore. La donna sarà sconvolta nell'apprendere che Castrese ha tentato di farla finita e Sasà si sentirà in colpa perché attribuirà il gesto disperato alla fine della loro relazione. In ospedale ci sarà anche Espedito che non si ammorbidirà affatto di fronte alla gravi condizioni di suo figlio.

Il capo famiglia, al contrario, continuerà ad esaltare la forza e la mascolinità di suo figlio, escludendo a priori che Castrese abbia tentato di togliersi la vita. Secondo Espedito, sicuramente il ragazzo, stressato dal troppo lavoro, ha preso una pillola in più per sbaglio. Mariella e Salvatore assisteranno alla scena perplessi e si renderanno conto della gabbia in cui vive il povero Castrese.

Espedito: un padre ancora troppo padrone

Nelle puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre, Mariella si farà avanti con una provocazione e farà presente a suo zio che non si possono prendere tante pillole per sbaglio. Appena Castrese starà un po' meglio, Espedito e Costabile correranno a fargli visita, mentre Mariella e Salvatore li guarderanno allontanarsi con tanta amarezza nel cuore.

Nel frattempo, Vinicio sarà logorato dal senso di colpa pensando a quello che è accaduto al gestore del caseificio, ma Gennaro continuerà a mettergli pressione. Ci sarà spazio anche per gli altri personaggi, con Rosa sempre più in crisi tra Damiano e Pino. La donna deciderà di fare chiarezza dento di sé e lasciarsi guidare solo dal cuore. Infine, Alberto si avvicinerà sempre di più a Gianluca ma non si accorgerà che il ragazzo ha seri problemi con l'alcol.

Castrese sta attraversando un momento complicato

Castrese sta affrontando un periodo davvero complicato ed è insoddisfatto sotto ogni punto di vista. La sua vita sentimentale è andata a rotoli con la fine della relazione con Sasà. Quest'ultimo, pur amandolo, lo ha lasciato perché Castrese non si decide a fare coming out e lui non ha voglia di vivere un amore di nascosto.

Castrese ha provato a spiegare che parlare con suo padre è impossibile, ma Sasà non lo ha compreso. Ai problemi sentimentali si sono aggiunti quelli lavorativi, perché Gennaro pretende una produzione di latticini oltre le possibilità dell'azienda. Gagliotti ha imposto l'uso di anabolizzanti e di latte vaccino pur di incrementare la produzione, a discapito della qualità. Castrese si è sempre opposto all'idea di rovinare il prodotto, ma Vinicio non gli ha dato scelta. Il fratello di Gennaro, infatti, ha minacciato Castrese con il suo punto debole: rivelare la sua omosessualità. A quel punto, il figlio di Espedito si è sentito senza via d'uscita e per questo è arrivato a compiere un gesto disperato.