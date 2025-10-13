Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuovi eventi inaspettati, con un protagonista deciso a compiere la sua vendetta. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 22 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Castrese sarà determinato a farla pagare a Gennaro Gagliotti e a riprendersi tutto ciò che gli è stato sottratto. Parallelamente, l’avvocato La Rocca metterà in atto una strategia mirata a salvare Roberto Ferri dalle grane giudiziarie. Spazio anche alle vicende di Rosa e di suo fratello Eduardo: la prima sarà alle prese con dubbi sentimentali, mentre il secondo si preparerà ad affrontare il processo.

Castrese medita vendetta contro Gennaro Gagliotti

Castrese uscirà sano e salvo dallo spiacevole episodio che lo ha coinvolto. Il nipote di Mariella ha infatti tentato di togliersi la vita, ma è stato soccorso in tempo da suo fratello Costabile. Questo drammatico evento lo segnerà nel profondo, spingendolo ad affrontare le cause del suo malessere: riprendere pieno possesso dell’attività di famiglia. Deciso a vendicarsi di Gennaro Gagliotti, Castrese vorrà tornare ad essere il legittimo proprietario del caseificio e riportare l’azienda allo splendore di un tempo. Rosa, invece, sarà turbata dal momento di passione vissuto con Damiano, ma dovrà anche fare i conti con la preoccupazione per suo fratello Eduardo, che si preparerà ad affrontare il processo.

Quest’ultimo, intanto, cercherà di trasmettere forza e speranza a sua sorella e a Clara, augurandosi che tutto possa andare per il meglio.

L'avvocato La Rocca vuole salvare Ferri dalle grane giudiziarie

Nel frattempo, verranno affrontate le vicende di Roberto Ferri e dei suoi problemi con la giustizia. L’imprenditore potrà contare sul pieno sostegno di Marina, che verrà informata dall’avvocato La Rocca di una strategia che potrebbe risolvere le grane giudiziarie di Roberto. Tuttavia, non è detto che quest’ultimo accetti la proposta del legale. Guido, invece, rassicurerà Alfredo, dicendogli che Cotugno non si vendicherà del torto subito. Le anticipazioni, però, rivelano che il barone starebbe già architettando un piano per farla pagare al suo cameriere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto Ferri si è accoltellato

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Roberto Ferri ha messo in atto un piano per vendicarsi di Rosario, ritenuto responsabile dell’aggressione ai suoi danni e a quelli di Ludovico. L’imprenditore si è presentato davanti al detenuto armato di coltello e, sorprendentemente, non ha ferito Rosario, ma ha colpito se stesso. In questo modo, Roberto ha potuto accusare il criminale di essere l’autore dell’aggressione. Nel frattempo, Castrese ha ingerito una massiccia dose di farmaci per togliersi la vita.