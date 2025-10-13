Enver avrà delle allucinazioni dopo la morte di Hatice nelle prossime puntate de La forza di una donna: la moglie comparirà e darà a suo marito dei consigli.

Le anticipazioni rivelano che Sirin si accorgerà che suo padre parla spesso da solo, come se avesse sua moglie accanto, e si preoccuperà. La ragazza parlerà di questo problema con Jale che la rassicurerà dicendole che potrebbe trattarsi di una reazione passeggera dopo il grande dolore della perdita.

La morte di Hatice sconvolgerà tutti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che i guai non finiranno per la famiglia di Enver e Hatice.

Tutto avrà inizio con un malore improvviso di Bahar che metterà in allarme i suoi genitori, Sarp e Arif che la porteranno subito in ospedale. Alla guida dell'auto ci sarà il barista che, preso dalla tensione del momento non avrà la lucidità di frenare in tempo e sarà travolto da un grosso camion. Le condizioni di Bahar, Sarp e Hatice saranno piuttosto gravi, mentre Arif se la caverà con poco. Dopo giorni di agonia, la madre di Bahar perderà la vita e questa sarà una sofferenza enorme, soprattutto per Sirin e Enver. La ragazza sarà a dir poco disperata e non saprà come andare avanti senza la madre con cui aveva un rapporto quasi morboso. Bahar troverà la forza nei suoi bambini e in Sarp che starà leggermente meglio e le prometterà un futuro insieme.

Arif sarà distrutto: "Ho tolto la vita ad Hatice", continuerà a ripetere in lacrime dicendo che preferirebbe essere morto. La prima preoccupazione di tutti sarà Sirin, tanto che persino Bahar metterà da parte il passato difficile e starà accanto a sua sorella. La donna prometterà a Sirin che non la lascerà mai sola e che quando usciranno dall'ospedale lei farà parte della sua famiglia. In pochi si accorgeranno che anche Enver avrà un dolore insopportabile da affrontare, perché per lui sua moglie era tutto.

Sirin temerà per la salute mentale di Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver non potrà sopportare la perdita di sua moglie. L'uomo inizierà ad avere delle allucinazioni in cui Hatice comparirà accanto a lui e gli parlerà, come se fosse ancora viva.

Questi momenti saranno per Enver un grande sollievo, perché a lei confiderà come procedono le cose con Sirin e con la famiglia. L'uomo vedrà Hatice dormire accanto a lui o aspettarlo in giardino a fine giornata: "Dobbiamo stare attenti", dirà la donna, "Qualcuno potrebbe accorgersi di noi". Sirin si accorgerà che molto spesso suo padre parla da solo e sarà molto preoccupata per lui. Non sapendo cosa fare, la ragazza si rivolgerà a Jale e le racconterà tutto. "Ho molta paura, mio padre sta impazzendo", dirà Sirin, "Quando lo sorprendo a parlare con mia madre lui mi dice che ho sentito male". La dottoressa spiegherà alla ragazza che sicuramente c'è un problema, ma potrebbe essere una situazione momentanea, dovuta alla grave perdita subita.

Hatice e Sirin: madre e figlia legate da un rapporto speciale

Nelle puntate in onda in Italia, Hatice ha un rapporto speciale con sua figlia Sirin. Pur avendo a cuore la salute di Bahar, la donna ha nei confronti della figlia minore un senso di protezione maggiore. Hatice, infatti, è convinta che solo lei può comprendere Sirin che compie dei gesti sconsiderati solo perché ha una malattia mentale. Per questo motivo, molto spesso Hatice copre Sirin anche con Enver che - a differenza sua - reagisce molto male quando sua figlia sbaglia. Per Sirin sua madre è tutto ed è proprio da questo che è nata la forte gelosia per Bahar: la ragazza non ha mai accettato l'idea di dover condividere sua madre con un'altra sorella.