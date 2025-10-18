Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 ottobre Rosa dovrà fare i conti con la sua coscienza dopo aver tradito Pino con Damiano. Roberto riuscirà ad avere gli arresti domiciliari ma dovrà seguire tutte le imposizioni del suo avvocato. Raffaele e Michele rientreranno a Napoli.

La freddezza di Rosa

Dopo aver ceduto alla passione con Damiano, Rosa dovrà fare i conti con i suoi rimorsi. La donna infatti nonostante sia felice per quanto accaduto con il suo ex e per le parole rassicuranti che l'uomo le ha riservato, si ritroverà faccia a faccia con Pino desideroso di riallacciare la storia con lei.

Il postino si presenterà con il suo fare timido con un mazzolino di fiori pronto a ricominciare, ma Rosa ormai proiettata nella sua nuova situazione con Damiano non avrà il coraggio di mettere in chiaro le cose con il postino. La donna infatti non riuscirà nemmeno a guardarlo negli occhi, colpevole di averlo tradito senza nemmeno pentirsi. In casa Picariello la tensione continuerà ad essere altissima e non solo per le vicende amorose della padrona di casa. Eduardo continuerà a comportarsi in maniera sconsiderata rispondendo alle provocazioni dei ragazzi del quartiere. Il suo comportamento manderà in crisi Clara preoccupata per l'esito del processo a suo carico.

La dipendenza di Gianluca

Luca si accorgerà della dipendenza di luca dall'alcol e ne parlerà con Giulia.

Insieme decideranno di affrontare il ragazzo che alla fine minimizzerà e cercherà di tranquillizzarli. Renato invece accoglierà con entusiasmo il rientro di Raffaele a Palazzo Palladini. Per Ferri la situazione migliorerà ma l'uomo dovrà sottostare a tutte le indicazioni dell'avvocato La Rocca per cercare di ripulire la sua immagine dopo quanto accaduto con i Gagliotti. L'uomo riuscirà ad ottenere gli arresti domiciliari e una volta a casa Marina cercherà di convincerlo ad ascoltare i consigli del suo legale e procedere con il patteggiamento. Proprio nel momento in cui Alfredo inizierà a sentirsi in colpa nei confronti di Cotugno, l'uomo scoprirà il suo inganno e mediterà vendetta contro il suo maggiordomo e Guido.

La situazione diventerà abbastanza spinosa tanto che il vigile obbligherà il suo fedele servitore a rubare la spesa di Guido come prova di lealtà. Un successo in corsia riuscirà a rasserenare Riccardo che felice, si riavvicinerà a Rossella. La loro complicità non passerà inosservata a Nunzio che non nasconderà la sua gelosia nei confronti della dottoressa. L'imminente arrivo di Michele causerà inevitabilmente la fine del programma in Radio di Manu e Mika e per questo motivo le due gemelle Cirillo vivranno qualche momento di tensione.

Castrese dopo essersi liberato del peso che portava dentro da troppo tempo, deciderà di ricominciare e di riappropriarsi di tutto ciò che i Gagliotti gli hanno sottratto.

La famiglia di Rosa

Dopo essersi concessa a Damiano, Rosa sarà assalita da sentimenti contrastanti. La donna continuerà a sperare di poter ricostruire una famiglia con il padre di suo figlio ma non sarà semplice. Non è ancora chiaro quale sarà la posizione di Damiano al riguardo ma molto probabilmente per Rosa la strada sarà ancora in salita. L'uomo fino a poco prima dell'incontro con Rosa era intento a ricucire il suo rapporto con Viola, per questo motivo quindi la Picariello potrebbe essere per il poliziotto ancora una volta un ripiego.