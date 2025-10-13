Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda, Rossella scherza spesso con Nunzio riguardo alla sua gelosia. A quanto pare, il passaggio dallo scherzo a un piccolo dramma sarà piuttosto rapido.

Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 24 ottobre confermano, infatti, che la giovane dottoressa Graziani si riavvicinerà sempre di più a Riccardo. Nunzio dovrà, quindi, tenere d’occhio non solo Gianluca ma anche il dottor Crovi.

Rossella e Riccardo si riavvicinano

In questi giorni, Rossella ha tentato senza successo di riallacciare i rapporti con Riccardo, cercando di mantenere un rapporto da semplice amica.

Le nuove anticipazioni rivelano però che, nei prossimi episodi, la ragazza riuscirà a "riconquistarlo".

I due otterranno un piccolo successo professionale e questa rinnovata intesa sul lavoro finirà per avvicinarli ancora di più. Una recente immagine promozionale mostra Rossella e Riccardo al bar Vulcano mentre condividono un momento sereno e complice.

Nunzio, però, non vivrà quella scena nello stesso modo. Il ragazzo inizierà a mostrare segnali sempre più evidenti di una forte gelosia. Che tale sentimento sia giustificato o meno resta da vedere insieme alle conseguenze che potrà avere sul suo legame con Rossella.

Nunzio fa bene ad essere geloso?

Molti spettatori hanno osservato come Rossella avesse già mostrato un atteggiamento simile in passato, quando si trovava divisa tra Nunzio e Riccardo.

All’epoca la ragazza cercava di tenere sotto controllo Riccardo con leggerezza, scherzando e minimizzando, ribadendo con decisione che tra lei e Nunzio ci fosse soltanto un’amicizia. Le cose, però, non stavano esattamente così ed il seguito degli eventi è ben noto ai fan di Upas. Anche nelle puntate attuali, Rossella continua a sostenere di voler mantenere con Riccardo un semplice rapporto amichevole, ma questo atteggiamento sembra allarmare profondamente Nunzio, chiaramente timoroso che si ripeta lo stesso copione.

A complicare ulteriormente la situazione c’è anche un terzo elemento. Nunzio prova, infatti, una certa gelosia nei confronti di Gianluca. In una seconda immagine diffusa in anteprima lo si vede infuriato con il nuovo arrivato del Vulcano.

Gianluca continua ad avere problemi con l'alcol

In questa foto promozionale si vede Nunzio, visibilmente arrabbiato, scagliarsi contro Gianluca. Resta da capire se il suo nervosismo sia alimentato dalla gelosia oppure se Gianluca finirà per commettere un errore.

Considerando la sua dipendenza dall’alcol, di cui né Nunzio né Diego erano al corrente, viene spontaneo pensare che lo abbiano assunto con troppa leggerezza.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Gianluca continuerà a nascondere il suo problema, anche se Luca inizierà a sospettare che qualcosa non vada. Sempre più convinto delle proprie intuizioni, Luca deciderà di confidarsi anche con Giulia riguardo alla situazione di Gianluca, ma entrambi verranno rassicurati dal ragazzo.