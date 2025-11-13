Nel corso della registrazione di Amici del 13 novembre sono stati svelati i nomi degli allievi a rischio eliminazione. Le anticipazioni dell'ottavo speciale di quest'anno, dunque, svelano andranno in sfida Maria Rosaria e Pierpaolo per il ballo, Michelle e Riccardo per il canto. Giuseppe Giofrè e Alessandro Cattelan hanno osservato e valutato le esibizioni di tutti i titolari della classe.

I peggiori delle gare dell'ottava puntata

Nell'ottava puntata di Amici non ci sono state eliminazioni: le anticipazioni della registrazione che si è conclusa poco fa, infatti, svelano che tutti gli allievi della classe sono riusciti a salvarsi almeno fino al prossimo appuntamento.

Le gare di questa settimana sono state giudicate da Giuseppe Giofrè e Francesco Mariottini (ballo) , Ermal Meta e Alessandro Cattelan (canto): Alex e Gard sono quelli che hanno convinto di più, e infatti si sono piazzati al primo posto nella classifica della loro categoria di appartenenza, mentre i quattro peggiori hanno dovuto indossare la maglia rossa della sfida.

Oggi, 13 novembre, sono finiti a rischio eliminazione: Michelle e Riccardo per il canto, Maria Rosaria e Pierpaolo per la danza.

Solamente il cantante del team Zerbi è andato in sfida per la prima volta, tutti gli altri ne hanno già vinte e superate più di due da quando studiano nella scuola.

La latinista, ad esempio, ha aperto la registrazione confrontandosi con lo sfidante Damiano su due coreografie a testa, lo ha battuto e ha partecipato alla gara che l'ha vista classificarsi all'ultimo posto (quindi è andata di nuovo in sfida).

Tre sufficienze per Opi

Una delle anticipazioni più attese dai fan di Amici, era quella sull'esame di Opi.

Durante la settimana l'allievo ha scelto due canzoni per convincere i tre professori a riconfermarlo tra i titolari, e ce l'ha fatta.

Se il giudizio positivo di Anna Pettinelli era abbastanza scontato per è l'insegnante che ha voluto Opi nella scuola, quelli di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi erano quantomeno incerti.

A sorpresa, però, tutti i docenti della categoria canto hanno valutato sufficiente la verifica del ragazzo, che quindi si è ripreso la sua maglia ed è tornato al posto.

Presentati gli inediti di alcuni cantanti

A circa un mese e mezzo dall'inizio della 25^ edizione di Amici, sono stati presentati gli inediti di alcuni dei cantanti della classe.

Nel corso della registrazione dell'ottava puntata, dunque, Opi, Angie, Michelle, Gard e Plasma hanno avuto la possibilità di cantare per la prima volta le loro canzoni davanti al pubblico; la prossima settimana, toccherà a tutti gli altri rappresentanti della categoria.