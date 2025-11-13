Le anticipazioni di Beautiful per gli episodi in onda su Canale 5 dal 14 al 22 novembre alle 13:55 promettono emozioni intense e colpi di scena inaspettati. Thomas, soddisfatto della sua evoluzione personale, riflette sul suo amore per Hope e le chiede di sposarlo, mentre Ridge è orgoglioso del suo cambiamento. Hope, dal canto suo, condivide con Brooke i sentimenti che prova per Thomas, nonostante le riserve di sua madre. Nel frattempo Luna è coinvolta in un dramma familiare che la spinge a cercare la verità sulle sue origini, mentre Steffy e Liam affrontano le conseguenze delle loro azioni passate.

Thomas chiede a Hope di sposarlo di nuovo

In un momento di grande intensità emotiva, Thomas si fa avanti con una proposta di matrimonio con Hope. La giovane, colta di sorpresa, rimane senza parole e non risponde immediatamente. Questo gesto di Thomas rappresenta la sua volontà di costruire un futuro stabile e felice insieme a Hope, ma la situazione è complicata dalle incertezze di lei e dalle tensioni familiari. Steffy, preoccupata per il fratello, teme che Hope non ricambi profondamente i sentimenti di Thomas, e questo potrebbe portare a un'altra delusione per lui. Liam, dal canto suo, non nasconde il desiderio che questa relazione si concluda, convinto che Hope meriti di meglio.

Il mistero delle origini di Luna

Luna, alle prese con il misterioso segreto di famiglia, si scontra con sua madre Poppy, desiderosa di conoscere finalmente l'identità del suo vero padre. La giovane trova conforto in Bill, che si offre di sostenerla in questo difficile momento. Le tensioni tra Luna e Poppy raggiungono il culmine, con la madre che sembra sul punto di rivelare la verità, ma esita a compiere il passo decisivo. Bill, che in passato aveva sospettato di essere lui stesso il padre di Luna, cerca di rassicurarla, ma la giovane rimane in bilico tra la speranza di ottenere delle risposte e il timore di scoprire un segreto doloroso.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nel precedente episodio di Beautiful, andata in onda giovedì 13 ottobre, Bill ha discusso con suo figlio Liam delle conseguenze della morte di Sheila, sottolineando come ora siano tutti più al sicuro.

Tuttavia Liam è preoccupato per Steffy, che è ancora scossa dall'aver ucciso Sheila per autodifesa. Nel frattempo Thomas ha organizzato una cena speciale per Hope, rievocando i bei momenti trascorsi insieme a Roma. Steffy, tornata a casa, ha scoperto che suo marito Finn è tormentato da allucinazioni in cui rivede Sheila morta, un trauma che la coppia dovrà affrontare insieme.