Giovedì 20 novembre si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici. Le anticipazioni, riportate in anteprima da SuperGuida TV, rivelano che nell’appuntamento in onda domenica 23 novembre alle 14 su Canale 5 nessun allievo sarà eliminato. Inaspettatamente, però, ci saranno tre nuovi ingressi: due cantanti, Lorenzo ed Elena, e una ballerina, Giorgia.

Nessun allievo eliminato da Amici nella puntata del 23 novembre

La nuova puntata domenicale di Amici, prevista per il pomeriggio del 23 novembre, offrirà un momento di tranquillità agli alunni della scuola, poiché nessuno sarà eliminato dalla trasmissione.

Le anticipazioni relative alle riprese del 20 novembre rivelano infatti che tutti i ragazzi manterranno il proprio banco. È bene ricordare che Maria Rosaria ha vinto la sua sfida, mostrata nel daytime andato in onda il 19 novembre. Nel frattempo, però, la classe si arricchirà di nuovi volti grazie ad alcuni ingressi che renderanno il gruppo ancora più numeroso.

Lorenzo, Elena e Giorgia entrano nella scuola di Amici

Nel frattempo, le prime indiscrezioni rivelano che tre nuovi alunni entreranno nel talent show di Maria De Filippi. Si tratta di due cantanti, Lorenzo ed Elena, e della ballerina di danza classica Giorgia. Nelle ultime ore alcuni rumor avevano lasciato intendere che durante la registrazione ci fosse stata un’eliminazione, poiché i fan avevano notato che nel daytime erano stati nascosti i nomi sui banchi, ipotizzando così l’uscita di qualche allievo.

In realtà, l’escamotage è stato utilizzato per celare i nomi dei nuovi ingressi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Opi ha superato la prova

Nelle precedenti puntate di Amici, andate in onda su Canale 5, la permanenza di Opi all’interno della scuola è stata messa in discussione, soprattutto da Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha continuato a far notare all’insegnante del cantante la sua costante ultima posizione nella classifica delle esibizioni domenicali. Tuttavia, Anna Pettinelli non ha voluto rinunciare al suo alunno, che nel frattempo ha dovuto sostenere una prova: ha preparato di sua iniziativa due brani scelti da lui ed è stato valutato dagli insegnanti. Inaspettatamente, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sono rimasti sorpresi dalle esibizioni di Opi, al punto da assegnargli una sufficienza.

Anna Pettinelli invece non ha ritenuto sufficienti le due cover presentate. In studio è nata una discussione fra Zerbi e Pettinelli: il primo ha elogiato Opi e ha criticato le assegnazioni di Anna al suo allievo, sostenendo che le canzoni scelte direttamente dal cantante fossero più adatte a lui. Pettinelli non è stata d’accordo e ha dovuto anche affrontare un’ulteriore richiesta del suo allievo, che le ha chiesto la possibilità di scegliere sempre in autonomia i brani da eseguire davanti ai giudici.