I fan che hanno guardato il daytime di Amici del 19 novembre, hanno notato che i nomi degli alunni sui banchi sono stati oscurati. Mentre Maria Rosaria faceva la sfida nello studio vuoto, alle sua spalle non c'erano i soliti cartelli che fanno capire chi c'è seduto in quel posto: secondo molti spettatori, questa censura sarebbe stata pensata per non anticipare un nuovo ingresso oppure un'eliminazione inaspettata.

Il particolare che non sfugge ai telespettatori

Cos'è successo questa settimana nella scuola di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da alcune ore, per la precisione da quando alcuni si sono accorti che nel daytime del 19 novembre sono stati oscurati i nomi degli allievi sui banchi, come a voler nascondere qualcosa di importante.

Sui social si è parlato molto di questa mossa degli autori, soprattutto perché potrebbe essere stata fatta per non spoilerare un colpo di scena che deve ancora andare in onda su Canale 5.

"Nomi sui banchi censurati e nessuna inquadratura in casetta, se non su Maria Rosaria. Chi è entrato/uscito?", si legge in un tweet che ha raccolto molti consensi e condivisioni nelle ultime ore.

nomi sui banchi censurati e nessuna inquadratura in casetta se non su di lei...

CHI È ENTRATO/USCITO?@AmiciUfficiale #amici25 pic.twitter.com/UWViNCYCuI — flavia_the_queen (@flavia_facecard) November 19, 2025

Le opinioni degli utenti di X

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della registrazione di Amici del 20 novembre, i fan hanno formulato un paio di teorie su cosa potrebbe essere successo nei giorni scorsi nella scuola.

"Se la sfida di Maria Rosaria è stata fatta dopo il ritiro di Michelle, i banchi dovrebbero essere 15 e non 16", Per me uno tra Opi, Paola e Pierpaolo potrebbe essere stato eliminato", "C'è un banco in più perché Michelle si è ritirata subito dopo la scorsa puntata", "Secondo me c'è un nuovo ingresso", "Se hanno censurato i nomi c'è un motivo, altrimenti non avrebbe senso come mossa"; "Non vogliono spoilerare il nome di un nuovo alunno", "Una sfidante di Michelle era stata messa sotto osservazione su richiesta del giudice, magari ora che lei si è ritirata l'hanno fatta entrare", si legge su X in queste ore.

In arrivo nuove anticipazioni

Il 20 novembre si registrerà la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, e le anticipazioni che trapeleranno potrebbero fare chiarezza sulle voci che circolano su un ingresso o un'uscita a sorpresa.

Paola, Pierpaolo e Riccardo sono a rischio dalla scorsa settimana, quindi nel corso delle riprese odierne cercheranno di riconfermarsi tra i titolari battendo i loro sfidanti.

Maria Rosaria ha fatto la sua sfida nei giorni scorsi, ma il suo futuro nella scuola è tutt'altro che certo: la maestra Celentano, infatti, ha dato un mese di tempo alla ballerina per dimostrarle che merita il banco, e se non ci riuscirà verrà mandata a casa dalla sua stessa insegnante.