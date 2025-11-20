Questo giovedì 20 novembre è stato registrato il nono speciale di Amici 25 e le anticipazioni svelano che anche questa settimana quattro allievi sono finiti in sfida. Plasma e Flavia sono risultati i peggiori tra i cantanti, mentre tra i ballerini hanno indossato la maglia rossa Alessio e uno tra Paola ed Emiliano. Rudy Zerbi, inoltre, ha fatto i complimenti a Opi per la sua interpretazione nella gara e gli ha dato un'ampia sufficienza.

L'esito delle gare della settimana

Al termine della registrazione del 20 novembre, sono trapelati i nomi degli allievi di Amici che sono finiti a rischio eliminazione dopo le consuete gare di canto e di ballo.

I cantanti sono stati giudicati da Noemi e Fiorella Mannoia: l'esibizione migliore è risultata quella di Valentina, le peggiori quelle di Plasma e Flavia (in sfida).

A valutare le performance dei ballerini è stato Sergio Bernal: la latinista Maria Rosaria è arrivata prima in classifica, mentre il fanalino di coda è stato Alessio.

Emiliano e Paola erano penultimi a pari merito, ma i loro compagni non sono stati in grado di decidere chi doveva indossare la maglia rossa: il giovane si è proposto per la sfida, ma la votazione finale verrà fatta nella casetta.

Rudy Zerbi cambia idea su Opi

Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata poche ore fa, ma che andrà in onda domenica 23 novembre, svelano che durante la gara di canto è accaduta una cosa abbastanza inedita.

Opi ha interpretato il brano Tu sei per me e si è classificato al quarto posto, ma a spiazzare tutti sono stati i complimenti che gli ha fatto Rudy Zerbi dopo la performance.

Il professore, infatti, ha chiesto la parola e ha detto all'allievo di Anna Pettinelli che gli è piaciuto, che gli ha dato un voto più alto della sufficienza e che finalmente sta cantando pezzi adatti a lui.

Tre nuovi titolari nella classe

Nel corso delle riprese del nono speciale di Amici non ci sono state eliminazioni, ma ben tre nuovi ingressi.

Visti i recenti ritiri di Penelope e Michelle (hanno abbandonato il programma spontaneamente), i professori hanno deciso di dare il banco a due cantanti (Elena e Lorenzo) e anche uno ad una ballerina classica di nome Giorgia.

I tre giovani che a partire da oggi studieranno nella scuola, dovranno scegliere il loro insegnante di riferimento perché hanno ricevuto più di un "sì" ai casting.

In questa puntata alcuni cantanti hanno presentato i loro inediti, inoltre si è saputo che la canzone di Valentina ha un'autrice molto amata dal pubblico, ossia Angelina Mango.

Gli ospiti musicali della settimana, infine, sono stati Noemi (anche giudice della gara di canto assieme a Fiorella Mannoia) e Fulminacci.