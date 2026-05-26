Antonella Elia é diventata una furia con Helena Prestes, che ha preso parte a The 50: “Gatta morta, viscida”, ha gridato la ex partecipante del Grande fratello abbattendosi contro la modella, per aver ostacolato Eva Grimaldi nel nuovo reality trasmesso su Prime video.

Antonella Elia contro Helena Prestes: la sfida a The 50

Venerdì scorso sono state diffuse su Prime Video le prime quattro puntate del nuovo reality game The 50. Ad Helena Prestes, come rivelato negli episodi in questione é stato chiesto di potersi esprimere sulla possibilità di mandare a rischio eliminazione un competitor per salvare un altro e lei ha preferito salvare Valerio Mazzei mandando al suo posto invece in nomination Eva Grimaldi: Com'era prevedibile che accadesse Eva Grimaldi non ha affatto reagito bene a The 50, tanto da contestare Helena prontamente tacciandola di ipocrisia e di fare buon viso a cattivo gioco, in particolare nei suoi riguardi.

A schierarsi dalla parte di Grimaldi é stata in primis Antonella Elia, che in una sua reazione a caldo ha così commentato la nomination criticando Helena per mancanza di solidarietà femminile: “Quella è una gatta morta viscida, è stato orribile…”.

Tra gli altri protagonisti di The 50:

Oltre ad Helena Prestes, che ha scatenato la reazione alquanto critica di Antonella Elia, anche un'altra vecchia gloria dei concorrenti usciti dal Grande Fratello vip ha preso parte tra i competitor confermati al nuovo gioco.

Si tratta di Shaila Gatta, ex acerrima rivale di Prestes al Gfvip e, ancora prima, ballerina debuttante in TV ad Amici di Maria De Filippi. Antonella Elia, Antonella Mosetti, Paola Caruso, Floriana Secondi, Shaila Gatta, Eva Grimaldi, Valerio Scanu, Edoardo Tavassi, Helena Prestes si sono subito fatti notare a The 50 Italia con la loro conoscenza del mezzo televisivo e in rappresentanza della categoria personaggi TV, contrapponendosi ai personaggi nati sui social: La Giss, Giancarlo Danto, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato e via discorrendo appartengono alla seconda categoria di partecipanti e a quanto pare ci sono già stati degli scontri importanti tra le frazioni partecipanti a The 50, che intanto già fanno discutere dividendo il pubblico del gioco tra le reazioni più disparate.