Nelle puntate di Beautiful in onda dal 24 al 29 novembre su Canale 5, Steffy cercherà di convincere Thomas a troncare la sua relazione con [VIDEO]Hope Logan [VIDEO], rea a suo dire, di prenderlo in giro. La figlia di Ridge consiglierà pure al fratello di andarsene da Los Angeles con Douglas per ricominciare una nuova vita senza Hope. Quest'ultima intanto, non sembrerà gradire le interferenze di Steffy nella sua relazione con Thomas.

Steffy accusa Hope di prendere in giro Thomas

Alla Forrester Creations Hope e Steffy parleranno animatamente della relazione della giovane Logan con Thomas.

Steffy accuserà Hope di essere egoista e manipolatrice visto che, a detta sua, lei non è davvero interessata a Thomas e lo sta solo illudendo. Effettivamente lei ha rifiutato per la seconda volta la proposta di matrimonio di Thomas e, questo non depone a suo favore. Il fratello di Steffy prenderà bene questo ennesimo rifiuto e si confiderà con Ridge, al quale mostrerà tutta la sua delusione. Thomas combatterà tra il desiderio di stabilità e i sentimenti che prova per Hope e si prenderà del tempo per riflettere sulle sue future decisioni.

Steffy propone a Thomas di chiudere con Hope e lasciare la città

Steffy avrà timore che il fratello possa di nuovo entrare in crisi e commettere gli errori del passato e cercherà di tutelarlo.

La giovane Forrester proporrà a Thomas di partire con Douglas in cerca di una nuova vita lontano da Hope. Thomas ascolterà la proposta della sorella e, seppur ancora molto innamorato di Hope, comincerà a pensare all'ipotesi di lasciare la città. Hope invece, si lamenterà con Brooke e Ridge delle interferenze di Steffy nella sua relazione. La figlia di Brooke sosterrà che il comportamento di Steffy sia una vendetta contro di lei per vicende passate, mentre Ridge difenderà la figlia sostenendo che lei è solo preoccupata per Thomas. Brooke in questa occasione cercherà di fare da paciere tra Ridge e Hope ma non sembrerà riuscirci. Lo stilista continuerà ad appoggiare Steffy ed anche lui sarà dell'idea che Hope non sia realmente innamorata di Thomas.

La storia tormentata tra Hope e Thomas in Beautiful

Thomas è praticamente innamorato di Hope da sempre, peccato che lei non abbia mai ricambiato in toto il suo sentimento, visto che è sempre stata innamorata di Liam. Quando Spencer ha sposato Steffy, Hope è andata in crisi e si è legata a Thomas, salvo poi lasciarlo poco dopo. I due si sono poi riavvicinati quando Thomas è tornato a Los Angeles con il piccolo Douglas, il figlio avuto dalla defunta Caroline Spencer. Hope si è molto affezionata al bambino e per poter diventare sua tutrice legale, ha deciso di sposare Thomas. Peccato che le nozze siano durare pochissimo. La donna è tornata con Liam mentre Thomas ha cominciato ad avere una vera e propria ossessione per Hope arrivando a commettere azioni deplorevoli pur di riconquistarla.