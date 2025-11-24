Nel finale della seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit, Ender Çelebi (Şevval Sam) rischierà di morire annegata, dopo essere stata gettata in acqua.

Sahika stringe un'alleanza con Yigit contro Ender

Oltre a Kaya (Barış Kılıç), ben presto, a Istanbul arriverà anche sua sorella Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), che si allenerà con Yiğit (Doğaç Yıldız), il figlio che Ender ha dato in adozione in passato, subito dopo aver partorito. Yigit però sbaglierà a credere di poter essere nato dal matrimonio tra la madre Ender e Halit Argun (Talat Bulut), ma Sahika gli nasconderà che è Kaya il suo padre biologico.

Successivamente, Yigit avvierà la sua spietata vendetta contro la madre Ender per averlo abbandonato alla nascita. In particolare, il ragazzo si presenterà a villa Argun senza alcun preavviso, proprio quando Ender farà visita al figlio minore Erim (İlber Uygar Kaboğlu).

Ender minaccia di far licenziare Yigit dalla Holding Argun

Dopo aver accusato Sahika di essere un serial killer grazie alle indagini fatte sul suo conto, Ender caccerà Yigit nel peggior modo possibile e minaccerà di farlo licenziare dalla Holding Argun se non si allontanerà da suo figlio Erim.

Quella stessa sera, mentre si troverà da sola nel giardino dell'abitazione, Ender verrà colpita in pieno viso da una persona con il volto coperto e poi verrà gettata in acqua, dopo aver perso i sensi.

Per fortuna, la donna riuscirà a sopravvivere all'attentato e i principali sospettati saranno Yiğit, Şahika e Yildiz (Eda Ece), ancora furiosa con la rivale per averla fatta entrare in crisi con il marito Halit.

Riepilogo: Ender ha confessato il suo segreto al fratello Caner

A seguito del ritorno del suo ex amante Kaya in città, Ender ha fatto fatica a nascondere il suo turbamento. La donna si è sfogata con il fratello Caner, rivelandogli di aver avuto un figlio da Kaya sei anni prima di Erim, e di averlo dato in adozione. Ender è scesa nel dettaglio, lasciando il fratello sempre più incredulo, dicendogli di non sapere nemmeno come si chiami il figlio che ha abbandonato in passato. In precedenza, Ender ha schiaffeggiato Kaya in preda alla furia e gli ha ordinato di stare lontano da suo figlio Erim, dopo aver scoperto che hanno passato del tempo insieme.

A quel punto, Kaya ha colto l'occasione per chiedere a Ender se Erim sia suo figlio, dopodiché le ha dato un bacio sulle labbra venendo respinto. Ender l'ha schiaffeggiato e gli ha detto di essere diventati nemici. In seguito, per chiarire i suoi sospetti, Kaya è riuscita a ottenere un campione di Dna di Erim di nascosto, ma ha appreso che non è affatto il frutto della relazione avuta con Ender.