Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate in onda dal 10 al 14 novembre, rivelano che Alihan deciderà di chiedere il divorzio da Ender. Quest'ultima, non appena verrà informata della decisione del marito, andrà su tutte le furie, poiché si sentirà "usata".

Alihan appiana le sue divergenze con Halit

Ender e Caner litigheranno. Quest'ultimo accuserà apertamente la sorella di essere la diretta responsabile del licenziamento del suo amico Emir.

Alihan scoprirà la verità sul passato della madre. Sarà Halit a rivelargli che l'uomo amato da sua madre in realtà era il suo ex socio.

Avendo appianato i suoi problemi con Halit e avendo scoperto che non è stato lui a tradire suo padre, Alihan prenderà la decisione di divorziare immediatamente da Ender, non avendo più ragioni di portare avanti i suoi piani di vendetta. Non appena Ender verrà messa a parte della decisione del marito, andrà su tutte le furie, poiché si sentirà "usata" e reagirà molto male.

Yildiz gelosa di Zehra e Kemal

Essendo in corso i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa, Zehra e Kemal si trasferiranno momentaneamente nella villa di Halit. Per Yildiz sarà un boccone amaro da mandare giù, visto che si troverà costretta a condividere la casa con la sua figliastra e il suo ex verso il quale prova ancora dei sentimenti.

Yildiz non potrà che provare una forte gelosia per i due sposini.

Dundar deciderà di confessare i suoi sentimenti a Zeynep, così organizzerà per la ragazza una cena romantica durante la quale si dichiarerà. Dundar, però, subirà un rifiuto visto che Zeynep confesserà di vederlo solo come un amico. Inoltre, la ragazza deciderà di dare un'altra possibilità alla sua relazione con Alihan, adesso che lui è tornato di nuovo libero.

Le nozze di Alihan con Ender

Cosa ha spinto Alihan a sposare Ender pur nutrendo dei sentimenti d'amore per Zeynep? Alihan ha preso la decisione di unirsi in matrimonio con l'ex moglie di Halit proprio per vendicarsi di quest'ultimo. Infatti, Alihan aveva scoperto che la madre aveva avuto una relazione clandestina con Halit tradendo di fatto suo padre.

Nel tentativo di mandare sul lastrico colui che riteneva un amico fidato, Alihan ha dunque dato il via a una messa in scena tanto più che condivideva con Ender lo stesso sentimento di vendetta. La situazione ha fatto soffrire non poco Zeynep che a sua volta ha deciso di fare ingelosire il suo ex fingendo di essersi fidanzata con Dundar.