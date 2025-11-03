Yarif scoprirà di avere una sorellastra nelle prossime puntate della soap Tv La forza di una donna. Si tratta di Kismet, l'avvocata che lo sta difendendo dall'accusa di aver ucciso Yeliz. Sarà proprio Kismet a rivelargli la loro parentela pregandolo però di non rivelare la sua identità al loro padre Yusuf. L'avvocata farà di tutto pur di far scagionare il fratello e alla fine ci riuscirà.

Kismet sorprende Arif: 'Sono tua sorella'

Le cose per Yarif e il padre Yusuf si metteranno male quando verranno arrestati con l'accusa di aver ucciso Yeliz. La polizia sarà convinta della loro colpevolezza dopo aver ritrovato nel bar l'arma con cui è stata assassinata la donna.

Arif e Yusuf cercheranno invano di convincere gli inquirenti della loro l'estraneità ai fatti. I due in carcere, riceveranno la visita del loro avvocato d'ufficio, una donna di nome Kismet. Arif inizialmente non si fiderà di lei, ma tutto cambierà quando la donna lo sorprenderà con una confessione inaspettata: "Sono tua sorella". Si scoprirà che l'avvocata è figlia illegittima di Yusuf, nata da una relazione extraconiugale dell'uomo.

Kismet cerca di scagionare il fratello

Kismet chiederà a Arif di non rivelare a Yusuf la sua vera identità e il fratello accetterà. Arif sarà comunque sorpreso per il fatto che Kismet è ha conoscenza di molti dettagli su Bahar e Sarp. Nonostante la diffidenza iniziale, Arif accetterà l'aiuto della sorella, la quale si metterà subito ad indagare per riuscire a far scagionare il fratello.

La donna arriverà sino alla villa di Nezir dove sospetta che siano tenuti prigionieri sia Bahar che Sarp. Kismet dovrà però trovare le prove per poter far irruzione in casa del malvivente e, quando le troverà, la polizia non troverà nessuno. Nezir infatti, poco prima, avrà liberato non solo Sarp ma anche Bahar, Nisan e Doruk, i quali si presenteranno a casa di Hatice e Enver. Qui verranno raggiunti proprio da Kismet, la quale vorrà sapere cosa è accaduto loro nei giorni precedenti. L'avvocata, dopo un lungo lavoro di indagine, riuscirà a far scagionare il fratello Arif che tornerà quindi in libertà.

La forza di una donna raggiunge picchi del 27% di share

La forza di una donna si conferma essere una delle soap Tv più amate dell'intero palinsesto della Tv generalista.

La serie che narra le vicende di Bahar, riesce a conquistare ogni giorno una media di 1,8 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 24 e il 27%. Numeri più che soddisfacenti per Mediaset, che ha deciso di continuare a trasmettere la soap oltre che nel daytime feriale anche il sabato pomeriggio.