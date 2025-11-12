Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 novembre su Canale 5, rivelano che Ender Celebi rifiuterà di concedere la separazione ad Alihan Tasdemir (Onur Tuna), che, deluso, annegherà i suoi problemi nell'alcol. Nel frattempo, Yildiz Yilmaz chiederà aiuto a Dundar per impedire a Ender di creare altri problemi.

Ender rifiuta di firmare le carte del divorzio

Yildiz farà la conoscenza di Alper, l'istruttore della palestra, e tra i due nascerà subito un'incredibile sintonia. Nel frattempo, Halit informerà Zeynep di aver deciso di nominarla co-presidente dell'azienda, mentre Caner farà un incontro inaspettato in ufficio.

Ender rifiuterà di firmare le carte del divorzio davanti all’avvocato e ad Alihan. La donna ricatterà poi Yildiz per sbarazzarsi di Zeynep. Allo stesso tempo, Alihan, in crisi, manderà un messaggio a Hakan, alle prese con una discussione con Irem sul loro futuro. Il giovane raggiungerà Tasdemir, trovandolo in uno stato di depressione. L'imprenditore berrà più del dovuto, fino a perdere i sensi. Hakan, a questo punto, accompagnerà Alihan a casa, dove ad attenderli troveranno Ender. La mattina dopo, Tasdemir se ne andrà al termine di una furiosa lite con la moglie.

Yildiz chiede a Dundar di impedire a Ender di creare problemi

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz chiederà aiuto a Dundar per impedire a Ender di creare altri problemi.

Quest'ultima cercherà, però, di convincere la rivale a parlare con Zeynep, facendole capire che tra lei e Alihan c'è stato qualcosa. Ender, inoltre, apparirà preoccupata per la scomparsa del suo telefono. La donna chiederà a suo fratello di aiutarla usando le sue conoscenze. Caner domanderà a Dundar se per caso ha visto il suo telefono smarrito. Il venditore di auto mentirà all'uomo dicendogli di non avere il dispositivo quando in realtà lo consegnerà ad Yildiz.

Alihan ha detto a Ender di voler divorziare da lei

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan ha capito di aver sempre accusato la persona sbagliata e che l'amante della madre era il primo socio di Halit e non lui.

Ilayda, intanto, ha detto a Erim che sua madre è molto malata e necessita di cure molto costose che la sua famiglia non può permettersi. La ragazza ha chiesto un prestito al giovane, ma Halit ha rifiutato di concedere del denaro a Erim. Alihan, intanto, ha annunciato a Ender che lui e Halit hanno risolto i loro problemi. L'uomo ha informato la donna di aver intenzione di divorziare da lei. Ender ha accusato Alihan di averla usato solo per i suoi scopi.