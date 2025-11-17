Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Ender, Yildiz e Sahika avranno una forte discussione con Halit a causa del suo comportamento. Le tre daranno vita a un parapiglia con l’imprenditore che avrà conseguenze devastanti: Halit precipiterà per le scale trovando la morte, mentre loro finiranno in carcere.

Ender, Yildiz e Sahika provocano la morte di Halit

Halit diventerà l'assoluto protagonista della trama. L'uomo inizierà una tresca con Sahika, che manderà su tutte le furie sia Ender che Yildiz (quest'ultima aspetta un figlio da Halit).

Le tre donne affronteranno Halit per avere una spiegazione in merito al suo comportamento, ma il confronto prenderà una piega drammatica: sfocerà in una colluttazione. Il padre di Erim cadrà dalle scale durante un parapiglia con Ender, Yildiz e Sahika. L'uomo verrà portato in ospedale per una grave emorragia cerebrale, dove perderà la vita.

Il decesso di Halit colpisce duramente Yildiz

La morte di Halit avrà un impatto devastante su Yildiz, che inizierà ad accusare dei forti sensi di colpa. La donna dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni e un futuro incerto senza il marito. Anche Ender apparirà segnata dall'evento tragico, dovendo ridefinire il suo ruolo nella famiglia e negli affari.

Sahika, invece, dovrà gestire sospetti crescenti sul suo conto. Anche Lila, Zehra ed Erim dovranno affrontare la perdita del padre con serie ripercussioni sulla loro vita personale e familiare.

Il decesso di Halit non rimarrà punito. Ender, Yildiz e Sahika passeranno un po' di tempo in carcere prima di poter tornare libere.

Zeynep ha respinto il corteggiamento di Dundar per via di Alihan

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, Alihan e Halit hanno annunciato di aver superato le divergenze. Alihan ha poi rivelato di voler chiedere il divorzio da Ender. Zeynep ha respinto il corteggiamento di Dundar, decisa a concedere una seconda chance ad Alihan. La giovane è poi stata confermata come co-presidente della società da Halit.

Ilayda, invece, ha convinto Erim a vendere il proprio telefono per darle i soldi che cercava.

Zehra e Kemal, intanto, hanno preso alloggio nella dimora di Halit in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione del loro alloggio. Infine, Yildiz ha fatto la conoscenza di Alper e tra i due è nata subito una grande intesa. I due hanno iniziato a scambiarsi molti messaggi.