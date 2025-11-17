Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 20 al 24 novembre in prima visione su Rai 1, rivelano che Mario deluderà Caterina quando non si presenterà alla cena che lei aveva organizzato. Irene, invece, accetterà di uscire con Cesare.

Mario non si presenta alla cena di Caterina

Marcello chiederà a Rosa di diventare sua moglie. La giornalista annuncerà la bella notizia a Delia e Irene per poi decidere di andare ad abitare a casa del compagno. Rosa sarà pronta per questo nuovo capitolo della sua vita insieme a Barbieri.

Intanto, a Il Paradiso delle signore giungerà una celebrità del calcio: Helenio Herrera e Roberto ne approfitterà per avere un'ottima idea per il rilancio del magazzino milanese.

Odile, invece, sarà sempre più presa da Ettore, all'oscuro che sia solo una trappola. Umberto capirà che tra sua figlia e lo stilista della Galleria Milano Moda è nato un sentimento. Fulvio e Johnny, intanto, riscopriranno la ciclofficina dismessa dall'addio di Armando e inutilizzata da quando Alfredo è andato via. Il capo magazziniere riceverà poi la notizia dell'arrivo imminente di Mario a Milano. Agata, a questo punto, darà un suggerimento a Caterina su come accogliere il suo fidanzato. La figlia di Fulvio andrà incontro a una brutta sorpresa quando scoprirà che Mario non verrà. Agata incoraggerà Caterina a organizzare la cena per accoglierlo ugualmente.

Marina porta novità per Matteo: gli americani interessati a usare quelle musiche per i loro film

Irene, intanto, accetterà di uscire insieme a Cesare mentre un piccolo imprevisto genererà il panico a Il Paradiso delle signore anche se Johnny risolverà la situazione con prontezza. Allo stesso tempo, il giovane dimostrerà preoccupazione per un guasto meccanico del suo furgone e le veneri decideranno di aiutarlo.

Infine, Enrico organizzerà una partita di calcio per i bambini della casa famiglia con Helenio Herrera, mentre Botteri sarà chiamato a risolvere un'emergenza familiare.

Ciro preoccupato per l'assenza prolungata di Johnny

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda a novembre su Rai 1, Roberto ha preso una decisione importante dopo aver scoperto che Mario ha scritto una lettera a Caterina con la quale voleva dichiarare le sue serie intenzioni. Enrico, invece, ha lasciato la clinica e ha rivelato tutta la verità a sua figlia Anita.

Al Paradiso Donna, intanto, Tancredi ha proposto d'intervistare la giovane violoncellista Chiara Brugnoli. Infine, Ciro ha iniziato a preoccuparsi per l'assenza prolungata di Johnny sul posto di lavoro.