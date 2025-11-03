La nuova stagione di Belve è tornata su Rai 2 con il suo consueto carico di curiosità, ospiti illustri e momenti destinati a far discutere. Ma tra i nomi più chiacchierati di questa edizione manca ancora quello di Barbara d’Urso, presenza fortemente desiderata dal pubblico e spesso indicata come “l’intervista impossibile” per Francesca Fagnani. Dopo settimane di indiscrezioni, la giornalista e conduttrice ha scelto di fare chiarezza, spiegando i motivi dell’assenza della collega napoletana.

'Barbara d’Urso non sarà a Belve': la spiegazione di Francesca Fagnani

Ospite del programma TV Talk su Rai 3, Francesca Fagnani ha affrontato direttamente la questione, ponendo fine alle tante ipotesi circolate negli ultimi mesi: "L’ho invitata tante volte in passato, non in questa edizione. In questo momento è molto esposta televisivamente, quindi ho ritenuto di non farle arrivare l’invito". Un chiarimento che chiude, almeno per ora, la possibilità di vedere Barbara d’Urso seduta sul celebre sgabello di Belve, ma che lascia comunque una porta aperta per il futuro. "Quando vorrà, quello sgabello è sempre il suo", ha aggiunto Fagnani con eleganza, confermando il rispetto reciproco tra due protagoniste della televisione italiana.

Il riferimento è ovviamente al ritorno di Barbara D'Urso in prima serata come concorrente di Ballando con le Stelle, dove ha segnato un vero e proprio debutto su Rai 1 dopo quasi due anni di pausa dal piccolo schermo. Un rientro che ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico e dei media, rendendo comprensibile la scelta della Fagnani di rimandare un incontro che promette scintille.

Belve, novità e conferme nella nuova stagione su Rai 2

La nuova edizione di Belve conferma il suo stile diretto e irriverente, ma introduce anche alcune novità. Tra le più rilevanti, l’apertura dei casting a persone comuni dopo l’episodio che ha visto protagonista Rita De Crescenzo, e l’arrivo di un nuovo spin-off dal titolo Belve Crime, che vedrà Elisa True Crime raccontare storie di cronaca nera e di costume.

Non mancano naturalmente i grandi nomi: tra gli ospiti confermati spicca Maria De Filippi, che secondo le anticipazioni porterà anche una “sorpresa” destinata a incuriosire il pubblico.

Il format ideato e condotto da Francesca Fagnani continua così a rinnovarsi senza perdere la sua identità, alternando interviste profonde a momenti più ironici. E mentre l’assenza di D’Urso fa discutere, cresce l’attesa per le altre “belve” che siederanno di fronte alla giornalista romana nel corso delle prossime puntate.

Il ritorno di Barbara d’Urso: da Mediaset a Ballando con le Stelle

Dopo due anni di assenza dalla televisione, Barbara d'Urso è tornata sotto i riflettori come concorrente di Ballando con le Stelle.

Una scelta inedita per la conduttrice, che ha accettato la proposta di Milly Carlucci dopo un periodo di silenzio e di riflessione professionale. Il suo addio a Mediaset, avvenuto nel 2023, fu un colpo di scena: il contratto non venne rinnovato nonostante i buoni risultati ottenuti negli anni con programmi come Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso.

La conduttrice ha sempre mantenuto il riserbo sui reali motivi del suo allontanamento, limitandosi a dire: "Un giorno, forse, spiegherò tutto". Da allora, per lei non è stato semplice trovare una nuova collocazione in tv. Si è parlato di un presunto veto che avrebbe ostacolato il suo ritorno in Rai, ma la partecipazione a Ballando con le Stelle ha segnato una svolta importante.

Accanto al ballerino Pasquale La Rocca, d’Urso ha mostrato una nuova versione di sé: ironica, autoironica e determinata.