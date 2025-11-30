Nella serata di sabato 29 novembre, Giulia Soponariu ha fatto nuove critiche nei confronti di Omer Elomari: "Non lo sopporto proprio". Secondo la prima finalista di quest'edizione del Grande Fratello, il 26enne sarebbe infatti solito prendere di mira alcuni suoi compagni d'avventura: "Settimana scorsa ce l'aveva con me, ora ce l'ha con Benedetta".

Giulia contro Omer

Dopo una serata trascorsa tra balli e canti, Giulia si è ritrovata a parlare con Jonas e Anita, quando ha iniziato a criticare Omer: "Ho una persona in testa e da ieri mi sta di nuovo sulle scatole.

Non lo sopporto proprio, ma non perché si comporta in maniera sbagliata con le persone".

Poi Giulia ha proseguito : "Ho notato una cosa, settimana scorsa c'ero io con cui prendersela e quindi se la prendeva con me. Ora c'è Benedetta, quindi se la prende con lei".

A quel punto la concorrente ha concluso sostenendo che non è mai lei a cercare per prima Elomari ma viceversa: "Io non inizio mai lo scherzo con Omer, credimi mai".

"Se io l'ho nominato è perché non mi piace proprio come persona", ha concluso Giulia.

L'opinione di Jonas

Mentre Anita ha ascoltato il discorso in silenzio, Jonas si è esposto: "Vuoi venire a dire a me com'è fatta questa persona, quando io dalla prima puntata che gli vado contro?".

Il modello ha precisato di non litigare più con Omer per il semplice fatto che il programma è quasi giunto al termine, quindi non ha più senso continuare a ripetere sempre le stesse cose: "Io e lui abbiamo parlato di determinati argomenti e ci siamo stufati di andarci contro ogni giorno. Non escludo che possa succedere nuovamente una discussione, ma cerchiamo di avere una convivenza pacifica".

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il discorso di Giulia: da un lato c'è chi si è detto d'accordo con lei, mentre dall'altro c'è chi l'ha criticata spezzando una lancia a favore del concorrente siriano.

"Veramente non comprendo le critiche di Giulia a Omer. Lei quando è lui ride e scherza, ma poi lo pugnala alle spalle", ha commentato un utente.

Un altro invece ha detto: "Lei ha semplicemente detto tutto ciò che Omer già sa. Quindi di cosa vogliamo parlare?".

Tra gli utenti c'è anche chi ha affermato: "Omer e Giulia quando sono in pace sono bellissimi". Un telespettatore invece ha formulato una sua ipotesi: "Secondo me Giulia non sopporta Omer per il semplice fatto che lei si è presa una cotta e quindi è gelosa che lui abbia occhi solo ed esclusivamente per Rasha".