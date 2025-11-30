"Non sono qui per fare amicizia", è stata questa la conclusione di Jonas Pepe al termine di una conversazione con Giulia Soponariu riguardante Simone De Bianchi. Nel dettaglio, la ragazza ha sostenuto che all'interno della casa i concorrenti non riescono a vedere un possibile avvicinamento tra lei e Simone, poiché lui all'inizio del Grande Fratello aveva detto di essere interessato ad Anita Mazzotta.

Jonas pensa che Simone non sia un 'vero' amico

Dopo una serata trascorsa tra balli e canti, Giulia si è ritrovata a parlare con Jonas del suo rapporto con Simone: "Io e lui abbiamo un rapporto fantastico, ma in casa nessuno crede a un nostro avvicinamento.

Lui in passato ha detto di essere interessato a un'altra ragazza qui dentro...".

Tali parole hanno fatto scattare in Jonas un campanello d'allarme: "Ecco a cosa si riferiscono i messaggi aerei dei fan sul fatto di non fidarsi che non sono tutti amici".

A quel punto Giulia ha chiesto al modello di non arrivare a conclusioni affrettate: "Tra e Simone c'è un bel rapporto di amicizia, non puoi dubitare di lui". Dal canto suo però Pepe non ha sentito ragioni: "Io posso puntare il dito su chiunque abbia un dubbio. Non sono venuto qui per fare amicizia".

L'antefatto

Nei giorni scorsi, tra i tanti aerei inviati dai fan alla coppia "Jonita" è arrivato un messaggio in cui Anita e Jonas venivano consigliati di non fidarsi di tutti i loro amici.

Sebbene la coppia abbia cercato di indagare senza trovare una risposta, l'aereo ha portato i due fidanzati a dubitare di chiunque. La stessa Mazzotta era arrivata sul punto di dubitare di Grazia, Giulia e Domenico.

Per questo motivo, dopo la conversazione Giulia, Jonas ha pensato che Simone possa aver parlato male alle suale spalle visto che all'inizio del reality show si era dichiarato ad Anita.

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, la conversazione tra Giulia e Jonas non è passata inosservata.

Un utente ha elogiato il modello: "Non c'è niente da fare, Jonny è sempre un passo avanti". Un altro telespettatore ha aggiunto: "Bravo Jonas, hai fatto bingo su Simone". Un ulteriore utente ha scritto: "Finalmente ha capito di avere intorno amici falsi, bravo".

Fra i telespettatori c'è anche chi ha criticato Giulia: "Ma perché da quando è diventata finalista non fa altro che mettere zizzania tra i suoi compagni d'avventura? Prima ci ha provato con Rasha mettendola contro Omer. Ora con Jonas mettendola contro il suo amico Simone".

Tra i vari commenti c'è anche chi vorrebbe che Jonas affrontasse il discorso con Simone: "Mi aspetto che Jonny ne parli direttamente con Simone, in modo da metterlo con le spalle al muro e capire che non è un vero amico".