Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 1° dicembre 2025.

L'appuntamento con la soap opera turca è confermato alla luce degli ottimi ascolti che sta registrando in queste settimane autunnali e, proprio per questo motivo, Mediaset ha scelto di allungarne la durata nel daytime feriale, trasmettendo mezzo episodio anche nella fascia oraria che fa da traino al quiz del preserale.

Dal 1° dicembre cambia la programmazione de La forza di una donna: la soap raddoppia

Le nuove puntate de La forza di una donna, anche nella programmazione di dicembre, proseguiranno dal lunedì al sabato in prima visione assoluta.

Nel dettaglio, dal lunedì al venerdì la messa in onda è prevista dalle 16:05 alle 16:25 e poi, a partire dal 1° dicembre e per le settimane successive di programmazione, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, andrà in onda con mezzo episodio al giorno anche in un altro slot orario.

Gli episodi inediti saranno appoggiati nella fascia oraria che va dalle 18:25 alle 18:45: circa venti minuti per assicurare un buon traino agli appuntamenti con i quiz del preserale.

La nuova programmazione de La forza di una donna su Canale 5

Nella prima settimana di programmazione, la soap opera assicurerà un buon traino al game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, poi dall'8 dicembre in poi dovrà trainare al meglio l'appuntamento con Caduta Libera, il quiz a premi che torna in onda nel preserale di Canale 5 con la conduzione di Max Giusti, new entry nel parterre di conduttori del Biscione.

Al sabato pomeriggio, invece, è confermata la puntata speciale di un'ora che per tutto il mese di dicembre sarà trasmessa dalle 15:30 alle 16:30 circa.

Crollano gli ascolti del preserale di Canale 5 con il Grande Fratello

Una scelta dettata dall'esigenza del Biscione di migliorare gli ascolti del preserale dopo che, in queste ultime settimane, sono stati affossati dagli ascolti della striscia quotidiana del Grande Fratello, trasmessa dalle 18:25 in poi, subito dopo Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

La media del reality show, che non sta facendo faville neppure in prime time, si è assestata sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori contro i 2,6 milioni toccati in quei minuti dal talk show Vita in diretta condotto da Alberto Matano, che assicura così un ottimo traino al quiz L'Eredità, seguito da una media di oltre 4,2 milioni di spettatori al giorno.

Su Canale 5, invece, Avanti un altro si ferma a una media inferiore ai 3 milioni di spettatori pari a uno share che oscilla tra il 17 e il 19%. Con la soap opera, invece, la situazione Auditel dovrebbe migliorare.