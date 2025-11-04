Nel post puntata del Grande Fratello di ieri 3 novembre, c'è stato l'ennesimo litigio tra Jonas Pepe e Omer Elomari. Quest'ultimo stava discutendo con Simone De Bianchi, quanto si è avvicinato Jonas. Di conseguenza il concorrente siriano ha chiesto se avesse qualcosa da dire anche lui e alla replica stizzita del modello, Elomari ha sbottato: "Vai a piangere in confessionale".

Ennesimo botta e risposta tra Jonas e Ome

Al termine della settima puntata del GF, Simone ha chiesto spiegazioni a Omer sul perché si è arrabbiato con sua madre Francesca. Mentre i due stavano discutendo, è arrivato Jonas che ha iniziato a fissare il concorrente siriano.

Di conseguenza quest'ultimo ha chiesto: "Anche tu hai qualcosa da dirmi?". Anziché glissare il modello ha replicato stizzito: "Buffone, togliti da mezzo. Ti mando fuori da questa casa a calci". Ovviamente Elomari non è restato in silenzio: "Buffone a me? Vai a piangere in confessionale".

I due concorrenti sono stati riportati alla calma da Donatella Mercoledi: "Dai basta ragazzi". Anche Ivana Castorina ha cercato di stemperare gli animi, esortando il concorrente siriano ad abbassare il tono della voce. Rasha Younes ha invece consigliato ad Omer di abbandonare la discussione, visto che in quel momento non riusciva a ragionare.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'ennesimo litigio tra Jonas e Omer.

"Penso che questi due se fossero stati lontano dai riflettori si sarebbero già presi a schiaffi", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Jonas è il classico bulletto di quartiere che diventa grande con i piccoli, ma con chi gli tiene testa non riesce a mettere in fila due parole sensate". Un telespettatore ha criticato Omer: "Ma possibile che deve sempre urlare durante i confronti?". Un altro telespettatore ha sostenuto che Elomari sia un attaccabrighe: "Jonas stava per conto suo, perché Omer ha iniziato ad urlargli contro?".

GF vs Blanca: il reality sconfitto dalla fiction Rai

Nella serata di lunedì 3 novembre si è rinnovata la sfida degli ascolti tra Rai e Mediaset.

Su Canale 5, il Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato a conquistato 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7% (Night a 978.000 e il 20.3%, Live a 587.000 e il 14.2%).

Su Rai1 invece l'ultima puntata di Blanca 3 ha interessato 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share. Dunque il reality show è uscito nuovamente sconfitto nella sfida del prime time, nonostante lo share rispetto alla puntata di giovedì 30 ottobre sia leggermente in salita. Dalla prossima settimana il GF dovrà vedersela con un'altra serie tv ovvero il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale.