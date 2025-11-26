Nel pomeriggio del 25 novembre, Omer Elomari ha scelto di affrontare Jonas Pepe per chiarire un sospetto che lo tormentava: “Basta giocare sporco”. Secondo Omer, Jonas avrebbe intensificato negli ultimi giorni i contatti con Rasha Younes soltanto per provocarlo. Jonas, però, ha respinto ogni accusa, ribadendo di non aver mai fatto strategia all’interno della casa del Grande Fratello.

I dubbi di Omer

Omer ha chiesto a Jonas di raggiungerlo in piscina per affrontare un pensiero che lo tormentava: secondo lui, avrebbe messo in atto una strategia per farlo ingelosire.

“Posso davvero pensare una cosa del genere? Hai detto che vuoi farmi uscire da questo programma. Io parlo con Anita, ma non per farti ingelosire. Se stai pensando qualcosa di simile, mettila da parte. Basta giocare in modo sporco”, ha dichiarato Omer.

Omer ha poi aggiunto: “Io non ho bisogno di una strategia per eliminarti da questo gioco. Saranno i telespettatori a giudicare il tuo percorso”.

Un confronto tra Omer e Jonas: “Basta giocare così” #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/sGNseff22K pic.twitter.com/JXqmPJEAcP — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2025

La replica di Jonas

Alle parole di Omer, Jonas ha risposto con fermezza: “Fratello, io sono fidanzato con Anita”.

Jonas ha poi chiarito di non essersi mai avvicinato a Rasha con un secondo fine: “Se pensi questo, allora non mi conosci. Sì, può darsi che io ti voglia fuori da qui, ma non gioco sporco. Non credo tu sia una cattiva persona, semplicemente qui dentro non riusciamo a prenderci. L’altro giorno, tra l’altro, non ti ho neanche nominato”.

Sorpreso dalla teoria del coinquilino, Jonas ha chiesto: “Ma tu questa cosa l’hai detta a Rasha?”. Jonas ha poi ammesso di aver cambiato idea sul legame tra Omer e la ragazza: “Ho rivalutato il vostro rapporto. Ho visto lei molto più coinvolta rispetto a prima. Addirittura penso che fuori dal reality la vostra relazione possa funzionare alla grande”.

Infine, Jonas ha concluso ribadendo la propria posizione: “Credimi, dal primo giorno in cui sono qui non ho mai fatto strategia.

Ho scelto di essere vero”.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso la propria opinione sul confronto tra Omer e Jonas.

Un telespettatore ha scritto: “Ma perché Omer ne parla con Jonas? Se ha un sospetto dovrebbe parlarne con Rasha”. Un altro ha commentato: “Omer è ossessionato da Jonas. Ogni giorno trova una scusa per attaccarlo o metterlo in dubbio”.

C’è però chi sostiene che Omer abbia colto qualcosa di vero: “Non è riuscito a spiegarsi bene con tutta la storia della gelosia, ma secondo me ha visto giusto su Jonas”.

Tra i commenti c’è anche chi ironizza: “Omer se ne esce con discorsi senza senso. Io davvero non ho capito il senso di questo confronto”.

Infine, qualcuno ha voluto riconoscere un lato positivo nel comportamento di Omer: “Credo che sia una persona corretta: invece di parlarne alle spalle, ha deciso di affrontare Jonas direttamente”.