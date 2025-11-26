Nel nuovo appuntamento de La notte nel cuore in onda domenica 30 novembre su Canale 5, l'arrivo in Cappadocia di Peri, una amica di vecchia data di Cihan, scatenerà la gelosia di Melek che chiederà spiegazioni al marito. Intanto Nuh riceverà una diagnosi terribile: I suoi maleseri sono dovuti ad un tumore al cervello. Una notizia sconvolgente e che lui deciderà di tenere per sé per non turbare la sua famiglia.

Melek gelosa di Peri chiede spiegazioni a Cihan

Nel corso di questo nuovo appuntamento la tranquillità di Melek e del marito verrà turbata dall'arrivo in città di Peri, una amica di vecchia data di Cihan, la quale scatenerà il caos presentandosi in hotel come la sua fidanzata.

Tutti rimarranno sorpresi e Melek pretenderà spiegazioni dal marito: "Che cosa c'è tra te e Peri?". Cihan cercherà di tranquillizzare la moglie dicendole di non provare nulla per Peri e che è solo un'amica, ma le nasconderà che in realtà i due in passato hanno avuto una relazione. Una omissione quella di Cihan, per non alimentare la gelosia nascente di Melek verso la nuova arrivata. Halil e Hikmet continueranno a tramare contro gli Sansalan e riusciranno a truffare Canan la quale, affascinata dall'ex di Sumru, gli consegnerà tutto il denaro presente sul conto di un ignaro Bunyamin.

Diagnosi terribile per Nuh: ha un tumore al cervello

Sevilay potrà tirare un sospiro di sollievo dopo che la polizia, grazie alle telecamere di sicurezza, la scagionerà per la morte di Andac.

Lei e Nuh potranno quindi fare ritorno in Cappadocia e tra loro le cose sembreranno andare per il meglio. Per il fratello di Melek la tranquillità durerà poco, visto che riceverà una telefonata dal medico che gli comunicherà gli esiti degli esami a cui si era sottoposto qualche giorno prima. La diagnosi sarà terribile: Nuh ha un tumore al cervello. La notizia sarà devastante ma il giovane deciderà di non rivelare a nessuno della sua malattia. Non vorrà infatti far preoccupare la sua famiglia e soprattutto Melek e Sevilay.

La notte nel cuore finirà a inizio 2026

La notte nel cuore si avvia a grandi passi verso il finale di stagione che si prevede verrà trasmesso su Canale 5 all'inizio del 2026.

La serie con Nuh e Melek è una delle soap Tv di maggior successo di questo ultimo mese e ha consentito a Mediaset di conquistare dati di share più che soddisfacenti, con un media di 2,5 milioni di telespettatori a puntata, segno che il pubblico italiano continua ad appassionarsi alle dizi turche. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, La notte nel cuore dovrebbe continuare ad andare in onda con il doppio appuntamento settimanale, il martedì e la domenica sera, sino alla sua conclusione.