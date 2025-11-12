Salta lo show Gigi e Vanessa – Insieme, previsto su Canale 5 per la serata del 12 novembre 2025. L’appuntamento slitta alla prossima settimana per evitare lo scontro con il match di tennis che vedrà protagonista Jannik Sinner.

Lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada slitta: ecco quando andrà in onda

Lo spettacolo di musica e intrattenimento, atteso in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, è stato posticipato a metà della prossima settimana con un triplo appuntamento. Gigi e Vanessa – Insieme sarà trasmesso per tre serate consecutive e si preannuncia come uno show dedicato al valore dell’amicizia, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

L’evento sarebbe dovuto andare in onda mercoledì 12 novembre, ma nelle ultime ore i vertici Mediaset hanno deciso di rinviare la messa in onda per evitare lo scontro con il match di tennis tra Jannik Sinner e il tedesco Zverev.

Perché slitta lo show di Mediaset

La decisione è arrivata all’ultimo momento dai vertici di Mediaset, probabilmente per dare maggiore risonanza allo show che, altrimenti, avrebbe dovuto competere con il match tra Jannik Sinner e il tennista tedesco Zverev.

I motivi ufficiali dello slittamento non sono stati comunicati, ma il rinvio consentirà al programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada di non scontrarsi con la finale delle ATP Finals di Torino, in onda dalle 20:30 su Rai 2 e Sky Sport.

L’evento Mediaset è quindi posticipato a mercoledì 19 novembre 2025, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Al posto dello show, questa sera andrà in onda la fiction turca La notte nel cuore, particolarmente amata dal pubblico italiano

Sale l’attesa per il nuovo evento televisivo

Gigi e Vanessa – Insieme, atteso sulle reti Mediaset, si preannuncia come un tris di appuntamenti imperdibili dedicati alla musica, all’intrattenimento e alle emozioni dal vivo. Grandi protagonisti del panorama artistico – dalla musica alla televisione, passando per la comicità – accompagneranno i telespettatori in tre serate speciali ricche di spettacolo e sorprese.

In particolare, la prima puntata vedrà salire sul palco il conduttore e il co-conduttore di Ciao Darwin, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, insieme alla cantante Emma. E ancora: Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash, leader dei The Kolors, ed Eros Ramazzotti saranno tra gli ospiti d’eccezione della serata evento