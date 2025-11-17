Il Grande Fratello 2025 è giunto alla sua nona puntata: il 17 novembre i concorrenti vivranno forti emozioni, alcune positive e altre negative. Le anticipazioni del web svelano che la fidanzata di Mattia entrerà nella casa per confrontarsi sia con lui che con Grazia, e l'inquilino verrà informato del fatto che la compagna d'avventura sapeva che non è stato lasciato ma non gli ha detto nulla. Nel corso della serata ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa (la prima sarà decretata dal verdetto del televoto che è stato aperto una settimana fa).

Il faccia a faccia tanto atteso

Dopo settimane di indiscrezioni, sguardi e silenzi, Mattia e Grazia saranno messi a confronto con la fidanzata di lui.

Quest'attesissimo faccia a faccia avverrà nel corso della puntata del Grande Fratello del 17 novembre, la nona dell'edizione che ha debuttato a fine settembre su Canale 5.

"Mattia aprirà la busta rossa e scoprirà che Carlotta non lo aveva lasciato e che Grazia era al corrente di tutto", si legge sui profili social del reality a poche ore dall'inizio della diretta.

Nuovo spoiler, nuove verità e nuovi confronti 🔥#GrandeFratello, domani in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity 😉 pic.twitter.com/I36kl6nkz5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2025

Il concorrente, dunque, verrà informato della decisione che la coinquilina ha preso qualche giorno fa in confessionale, quella di non dirgli che la fidanzata non aveva chiuso la loro storia come gli avevano fatto credere.

Doppia eliminazione in arrivo

Un'altra anticipazione della nona puntata del Grande Fratello, è quella sul televoto flash che sarà aperto durante la diretta e che decreterà la seconda eliminazione della serata.

Nella casa non sanno che due di loro usciranno il 17 novembre, anzi pensano che l'unico a dover interrompere l'avventura sarà il meno votato tra Flaminia, Giulia, Domenico, Rasha e Francesca e Simone.

Visto che manca poco più di un mese alla finale, sorprese di questo genere potrebbero ripetersi anche nelle prossime puntate per sfoltire il gruppo che è ancora molto numeroso.

Una sorpresa per Giulia

Sempre nel corso della puntata del Grande Fratello che andrà in onda il 17/11, si parlerà ancora di Domenico e Benedetta.

Marina La Rosa, infatti, entrerà nella casa per provare a fare chiarezza sui sentimenti di entrambi i concorrenti ad una settimana di distanza dalla decisione di Valentina di lasciare il compagno.

Giulia, invece, riceverà una dolce sorpresa: dopo quasi un mese e mezzo, la giovane inquilina avrà la possibilità di riabbracciare i suoi cinque fratelli, dei quali parla tantissimo e che le mancano molto da quando vive tra le mura più spiate d'Italia.

Spazio anche alla nuova coppia Rasha e Omer: dopo Anita e Jonas, altri due concorrenti si sono lasciati andare ai baci e ad altre tenerezze davanti alle telecamere.