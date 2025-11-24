Lunedì 24 novembre andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello e le anticipazioni svelano che si parlerà a lungo di Omer e di ciò che ha scatenato abbassandosi i pantaloni davanti ad alcuni inquilini. In studio il ragazzo verrà messo faccia a faccia con Jonas, ma non dovrebbe andare incontro a provvedimenti disciplinari. Lorenzo Pugnaloni ha spoilerato che Rasha riceverà una busta rossa con all'interno le pungenti dichiarazioni del suo ex fidanzato.

Gli argomenti del decimo appuntamento

L'edizione 2025 del Grande Fratello è giunta al suo decimo appuntamento.

Stasera, 24 novembre, verrà eletto il primo finalista tra i sei concorrenti che sono al televoto da una settimana (si mormora che i favoriti siano Giulia, Rasha e Omer).

Le anticipazioni, però, rivelano che Simona Ventura si occuperà degli scontri che ci sono stati nella casa nei giorni scorsi, la maggior parte dei quali con Omer protagonista.

Il ragazzo si è abbassato i pantaloni in segno di protesta (è rimasto in boxer per qualche secondo) e alcuni inquilini lo hanno attaccato duramente.

In serata, Omer verrà messo a confronto con Jonas in studio, ma secondo gli spoiler non dovrebbe essere punito con la squalifica o con un televoto flash, come si è vociferato negli ultimi giorni.

Il passato di Rasha ritorna

Un'altra anticipazione sulla decima puntata del Grande Fratello è quella su una nuova busta rossa per un concorrente del cast.

Lorenzo Pugnaloni ha svelato che Rasha sarà messa al corrente delle cose che ha detto il suo ex Manuel in un'intervista e molto probabilmente non ne sarà contenta.

Grazia avrà una sorpresa – potrà riabbracciare il padre – e poi si confronterà con Marina La Rosa sulle sue pene d'amore.

Nel corso della serata sarà decretato il primo finalista e sarà il più votato dal pubblico tra Giulia, Rasha, Omer, Donatella, Francesca e Simone.

ma pure il padre di grazia in casa non si salva niente di questa puntata pic.twitter.com/sMIViq3WiK — Paola. (@Iperborea_) November 24, 2025

Il parere degli spettatori

Molti fan del Grande Fratello non hanno gradito le anticipazioni della decima puntata, soprattutto perché non sarebbero positive per i loro beniamini.

"Non si salva niente", "Nessuna eliminazione flash? Siamo sicuri che finisce il 15 dicembre? Sono ancora tanti nella casa", "Sarà un processo continuo a Omer e Rasha, poverini", "Nessuna sorpresa a Omer, è da due mesi che non vede qualcuno", "Si è già capito che metteranno in difficoltà Omer ed esalteranno Jonas, che in finale ci andrà quella mocciosa di Giulia e che Grazia entrerà in crisi", "Vogliono fuori Omer", si legge su X a poche ore dall'inizio di uno degli ultimi prime time di questa edizione del reality Mediaset.